El 23 de diciembre se conocerá el fallo por la tragedia de Austral

viernes 17 de diciembre de 2021 | 6:03hs.

Si bien existía fuerte expectativa en la jornada de ayer en que se conozca la sentencia por el juicio oral por la tragedia de Austral, en donde 74 personas fallecieron como consecuencia de la caída del vuelo 2553 que se estrelló en Fray Bentos, Uruguay, en 1997, finalmente los familiares de las víctimas deberán esperar hasta el próximo jueves ya que el fallo del tribunal recién se conocerá ese día.

Por este hecho, el cual podría desencadenar en la absolución de los 35 imputados que tiene la pesquisa, ayer tuvo una última jornada para que los acusados puedan formular alguna declaración, al igual lo sucedido en la anterior jornada.

“El próximo jueves, a las 10 horas, este tribunal emitirá el veredicto tal como lo establece nuestro ordenamiento procesal”, expresó ayer el juez José Martínez Sobrino que junto a los magistrados Daniel Obligado y Adriana Pallotti integran el Tribunal Oral Federal 5, con asiento en Comodoro Py.

Tras la lectura de las negativas a emitir las últimas palabras por parte de los imputados, el abogado defensor de uno de los acusados anunció al tribunal la muerte de su defendido. Se trata de Danilo Wenk, quien falleció antes de ayer en la ciudad cordobesa de Carlos Paz, donde residía.

Tenía 84 años y se suma a otros imputados que también perdieron la vida en estos últimos 24 años que es el tiempo que se tomó la Justicia argentina para que esta tragedia llegue a la instancia del juicio oral.

Wenk se desempeñaba hace 24 años -cuando cayó el avión que había partido del aeropuerto de Posadas- como jefe de la oficina aeronáutica de la Fuerza Aérea de Córdoba, que es el lugar que certificó que dicha aeronave estaba en condiciones de transportar personas en vuelo aerocomercial. Por ese cargo fue uno de los 35 imputados.

Su abogado defensor, Adolfo Rodríguez, después de comunicar el deceso, pidió un minuto de silencio en su memoria al tribunal que aceptó el pedido.

Sin culpables, todos inocentes

El proceso oral que se inició en marzo del 2019 tendrá su veredicto final el próximo jueves y a juzgar por lo que se viene escuchando durante el largo debate, es posible que termine con la absolución de los 35 imputados, sobre todo teniendo en cuenta que le representante del Ministerio Público Fiscal consideró que no hay pruebas suficientes para hacerlo.

Durante la etapa de alegatos el fiscal Patricio García Elorrio sorprendió con su pedido de absolución porque desde su punto de vista consideró que no había pruebas suficientes para inculpar a los acusados que son todos ex funcionarios de la Fuerza Aérea y ex directivos de Austral.

Argumentó que ante la insuficiencia de elementos de cargo debía primar el principio de ‘in dubio pro reo’ que significa que ante la duda se debe fallar a favor del imputado.

Y en ese sentido solicitó la absolución de todos los acusados porque “las pruebas recogidas en la instrucción y en el debate oral no tienen el grado de consistencia requerido para que caiga el principio de inocencia”.

Cabe recordar que los abogados querellantes de las familiares de la tragedia de Austral, Silvina Rumachella y Norberto Caputto pidieron penas de entre 12 y 25 años de prisión por el delito de estrago doloso para 24 de los 35 imputados.

Si el veredicto es desfavorable para ellos, la querella tendrá la posibilidad de acudir a la Cámara de Casación Penal pidiendo la revisión de la sentencia como una nueva instancia de pedido de justicia.

La lista de los imputados

El juicio por estrago doloso investiga la responsabilidad de 35 ex funcionarios nacionales y directivos de Austral, que entonces era manejada por la empresa española Iberia, por el accidente del vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas, que se estrelló el 10 de octubre de 1997 y provocó 74 muertos.

El avión McDonnell Douglas DC-9-32, con matrícula argentina LV-WEG, se precipitó a tierra en la estancia Nuevo Berlín, zona rural cercana a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, cuando se dirigía desde Posadas hacia el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires.

Las personas imputadas son Manuel Morán Casero (ex presidente de Austral), Mario Sruber (ex vicepresidente de la empresa), y los entonces directores de Austral Walter Hayas, Mario Cardoni, Gabriel Pérez Junqueira, Fernando Mayorga, Javier Monzón, Ángel Sanchís Herrero, Javier Loza de la Cruz (Área Técnica) y Jorge Fernández (Mantenimiento).

También están involucrados Ricardo Embón (ex gerente Planeamiento de Austral), Andrés Arribillaga (ex instructor de la compañía aérea), Juan Manuel Baigorria (ex titular de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad DNA), Carlos González (ex director de fomento y habilitación ), Danilo Wenk (ex director de certificación Aeronáutica DNA) y Hugo Adib (ex jefe división ingeniería DNA), y los ya fallecidos Raúl Mújica (ex director de la aerolínea) y Justo Díaz (ex director de coordinación técnica DNA).

La lista se completa con Carlos Carmenini y Norberto Sotelo Ossa (ex directores de Aviación de Transporte DNA), Eduardo Sánchez Ara (ex coordinador del Proyecto de Certificación), Miguel Gaitán (ex jefe de División Producción DNA), Guillermo Destefanis, José Garrido, Héctor Gerling, Juan Fortuny, Enrique Ventura de Anchorena (ex gerentes de operaciones de Austral), Pablo Chini y Norberto Nieves (ex gerente y ex auditor de aseguramiento de calidad de la compañía aérea).