Los Beckham disfrutan la temporada navideña

viernes 17 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

David Beckham posa con su mujer, Victoria Beckham, en una foto y apuesta por un look con el que afirma ser “fan” de su ex grupo, las Spice Girls. Luciendo un típico sweater navideño, el ex futbolista se mostró divertido promocionando la música de las Spice.

Además, hace unos días, tuvo un plan de lo más invernal y divertido junto a tres de sus hijos. Junto a Romeo, Cruz y Harper -de 19, 16 y 10 años, respectivamente- se divirtieron en Winter Wonderland, un parque temático que cada año por estas fechas se instala en Hyde Park, Londres. “Noche divertida en Londres con los niños”, alegó al compartir las fotos y videos en sus redes.

En las imágenes se puede ver lo bien que lo pasaron. Riendo y gritando en las atracciones junto a la pequeña Harper, David se ha divertido tanto como cualquier otro niño.