La justicia rechazó el pedido de detención contra Fabián Gianola, acusado de abuso sexual

jueves 16 de diciembre de 2021 | 22:01hs.

El juzgado Criminal y Correccional 49 rechazó hoy el pedido de detención del actor Fabián Gianola, acusado de abuso sexual, solicitada por la abogada de una de las víctimas, en tanto que el actor, citado a indagatoria mañana, anticipó que no va a declarar.

María Laura Berodia, representante legal de la denunciante Fernanda Meneses presentó al juzgado a cargo de la jueza Ángeles Maiorano el pedido de detención del actor ante la sospecha que pueda darse a la fuga por la expectativa de pena que prevé el delito de abuso sexual de seis años como mínimo según la escala penal.

El pedido fue denegado.

"En atención a la presentación realizada por la Dra. Berodia en lo relativo al pedido de detención de Fabián Javier Gianola, considero que las circunstancias erigidas en torno a la pesquisa, no ameritan el encarcelamiento del encausado, por lo que no habrá de darse acogida favorable al requerimiento efectuado por la parte", sostuvo el fallo.

El pedido fue apoyado por el abogado de la otra querella del expediente, Gustavo D'Elía, que en declaraciones a un canal de noticias recordó el antecedente del actor Juan Darthés, acusado de abuso por la actriz Thelma Fardin, que se fue a Brasil apenas se conoció la imputación.

"Teniendo siete imputaciones, el riesgo procesal es alto y tenemos la probabilidad de un intento de fuga y ya tenemos el antecedente de conocidos artistas que se han fugado", razonó el abogado que representa a la locutora Aguirre.

"La ausencia de indicios certeros para conducir a la hipótesis de que el encartado procurará evadir el accionar de la justicia, o bien entorpecer el devenir de la misma, tornan inconducente la privación de la libertad" de Gianola, justificó la medida.

Además, en fallo indica que "no se advierten circunstancias de hecho concretas que permitan suponer que el nombrado evadirá el accionar estatal, considero que no debe hacerse lugar al pedido de prohibición de salida del país del encartado".

En tanto, Gianola dijo hoy a través de dos videos que difundió a través de los medios que "cuando uno no hizo nada no debe pedir perdón" y anticipó que no va a declarar en la indagatoria de mañana.

Gianola sostuvo que "ante los hechos que son de conocimiento público y por medio de mis abogados" grabó un video "para contarles algunas cosas" y agregó que no tiene "seis denuncias penales", sino "dos unificadas en una causa. Son dos personas que me denunciaron".

"La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque, si no, iba a ir a la televisión a destruirme la carrera", añadió.

Luego afirmó que "la segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida, siempre con gente a su alrededor" y aseveró que no va a declarar en el día de mañana bajo la acusación de haber cometido los delitos de abuso sexual con acceso carnal.

"No voy a declarar por ahora por pedido de mis abogados porque estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que va a resolver, creemos nosotros, las causas", afirmó.

La convocatoria fue dispuesta por la jueza criminal y correccional porteña Ángeles Mariana Gómez Maiorano, quien lo citó para este viernes a una audiencia que se debe desarrollar por Zoom, según un pedido formulado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que encabeza Mariela Labozetta.

Por su parte, Viviana Aguirre, una de las denunciantes, sostuvo que "cuando una va a la justicia es con pruebas y más si se trata de la justicia penal", al referirse a los dichos del actor y su descargo sobre las denuncias de abuso sexual con acceso carnal en su contra.

Aguirre manifestó a Télam que en los videos Gianola "dice mentiras y habla de extorsión, pero fue él quien se contactó conmigo para arreglar luego de que yo presentara la denuncia a través de mi abogado".

Ante la negativa del actor a prestar declaración indagatoria, sostuvo que el actor "no se va a presentar porque sabe que es culpable".

Por su parte, Alejandro Cipolla, también abogado de Meneses, se mostró "sorprendido por el comunicado de Gianola de que no se va a presentar a declarar".

"Lo que hizo fue una defensa básica. Atacar a quien lo acusa o acusar a quien lo acusa cuando manifestó que mi asistida lo habría querido extorsionar siendo que el que está citado a indagatoria es él", explicó a través de una entrevista dada a la señal C5N.

Cipolla consideró que hay "una dicotomía en el discurso" del actor, y que por eso solicitó "su detención. Cualquier otra persona en este país, si no es famosa, ya estaría detenida. Llega detenida a Tribunales a declarar y no tiene estos lujos", aseveró.

Sobre la situación de su defendida, el abogado, aseguró que "la verdad es que está muy mal y devastada por un comunicado que él hizo donde la trató de extorsionadora. Es algo nunca visto y creo que va a marcar un precedente en nuestra Nación".

Ayer, la justicia penal nacional dispuso Gianola no puede acercarse a una de sus presuntas víctimas de abuso sexual por los próximos 60 días, como medida "precautoria".

Así lo dispuso la jueza Gómez Maiorano, en la causa que investiga la responsabilidad del actor en siete casos de abuso sexual.

La decisión judicial implica "suspender todo tipo de contacto físico, de telefonía celular, de correo electrónico, por vía de terceras personas y/o por cualquier medio que signifique una intromisión injustificada con relación a la nombrada".

El abogado de la locutora y productora narró que "conoció al imputado en el canal 26 de televisión cuando estaban haciendo "Noche Selfie".

En relación a los siete hechos delictivos, D'Elía detalló que de los siete hechos por parte de dos denunciantes "cuatro" corresponden a "la otra víctima, una actriz reconocida", y "tres hechos por Viviana Aguirre, mi defendida. La otra víctima tiene delitos más gravosos. Estamos hablando del artículo 119 del Código Penal", los cuales van desde acceso sexual con acción carnal hasta abuso sexual simple.