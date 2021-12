Los diputados nacionales debaten el presupuesto con obras y una zona aduanera para Misiones

jueves 16 de diciembre de 2021 | 8:18hs.

La Cámara de Diputados debatirá en la sesión convocada para este mediodía el Presupuesto 2022 girado por el Gobierno, que prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 33% y un dólar a $ 131,1, y contempla un incremento real del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos.

En el documento del Poder Ejecutivo, a último momento, se incorporaron una serie de obras para Misiones y la facultad para que el Poder Ejecutuvo pueda crear zonas aduaneras especiales en regionales con comercio bilateral. Sería el segundo intento de Misiones por conseguir la instalación de una zona aduanera que haga a la provincia más competitiva ante sus vecinos de Brasil y Paraguay.

La incorporación se logró luego de negociar, desde el Frente Renovador, la inclusión de la firma del diputado Misionero Diego Sartori al dictamento, con la que el oficialismo nacional pudo obtener la mayoría, ya que aglutinó la aceptación de los 24 integrantes del Frente de Todos y del representante del Frente Renovador de la Concordia.

Por la oposición, los dos diputados de Evolución Radical que integran la comisión firmaron un dictamen de rechazo; en tanto que los otros 21 integrantes del principal conglomerado opositor expresarán el rechazo en el recinto, aunque aún no firmaron dictamen en ese sentido.

Además, el interbloque Federal, por intermedio del representante de Córdoba Federal, Ignacio García Aresca, firmó un dictamen de minoría con sello propio.

Los núneros aún no cierran

Más allá de haber conseguido el número para alzarse con el dictamen de mayoría, el oficialismo aún no tiene asegurada la cantidad de diputados para imponerse en el recinto, por lo que durante toda la jornada de ayer se sucedieron diferentes reuniones en busca de obtener consensos con algunos bloques opositores.

Reuniones que continúan en la precia del inicio de la sesión. Si el gobierno nacional no consigue los apoyos que le faltan, el proyecto caerá, y el Ejecutivo deberá, por decreto, prorrogar el Presupuesto 2021 para poder hacer funcionar la maquinaria del Estado.

Desde Juntos por el Cambio, el Frente de Izquierda, los denominados libertarios y el interbloque Federal ya anticiparon que en la sesión rechazarán el proyecto del oficialismo.

Hasta el jueves por la noche el Frente de Todos solo contaba con 5 diputados aliados, que se sumarán a los 118 del bloque propio, lo que le permitirá llegar a tener a favor del proyecto el voto de 123 legisladores, menos de la mitad de los miembros de la Cámara Baja.

En cuanto a los misioneros, los dos representens del Frente de Todos están incluídos en la cuenta de los votos propios del oficilismo. Los dos representantes del Frente Renovador de la Concordia votarán a favor, puesto que ya acompañó uno de ellos el dictamente. En lo que refiere a los tres diputados misioneros de Juntos por el Cambio, se sabe que votarán a favor en particular en lo que refiere a la creación de las zonas aduaneras especiales, pero se desconoce que harán en el voto en general, que es el que habilitaría el paso a la votación particular.

"No le queremos voltear el Presupuesto al Gobierno, me siento incómodo en caso de que eso suceda. En cuatro años el Frente para la Victoria jamás dio quórum y nos votó en contra todos los presupuestos", decía antes de la firma del dictamente el vicepresidente de la comisión de presupuesto, Luciano Laspina (PRO), al recordar las posturas del kirchnerismo durante el gobierno de Cambiemos.

"Dentro de meses o semanas, cuando venga el acuerdo con el Fondo Monetario quedarán a la luz las falencias de este proyecto, no queremos ser obstructivos, pero no nos están dando espacio. Solo pedimos un escenario realista, y no siento que se esté dando un ida y vuelta. Si lo traen de nuevo en enero, febrero, lo discutiremos sin problemas, no tenemos inconvenientes", completó.

Las inclusiones de Misiones

La posibilidad de extensión de zonas libres de impuestos a provincias que tengan límites con el extranjero es una de las numerosas modificaciones que sufrió el proyecto de ley original que fue elevado por el ministro de Economía, Martín Guzmán en septiembre a la Cámara de Diputados de la Nación.

La decisión política de habilitar la luz verde para la creación de zonas franca fue el resultado de una intensa negociación encarada por el flamante interbloque Provincias Unidas cuyo vicepresidente es el diputado misionero, Diego Sartori, que desde el lunes pasado viene siendo el ejecutor de la estrategia misionera.

Esa estrategia busca el mismo objetivo perseguido el año pasado: la creación de un área aduanera en Misiones que esté libre de impuestos para que la producción y el comercio local pueda competir con los vecinos de Brasil y Paraguay en condiciones más parejas.

En cuanto a las obras, se habla de un paquete por cerca de 100 mil millones de pesos, para diferentes proyectos en varios puntos de la provincia, desde provinción de agua a rutas.

El proyecto será el único tema de la sesión convocada para las 12 y que, según fuentes parlamentarias se extendería por al menos 24 horas.