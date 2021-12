Advierten que escasez de lluvias traería fallas de bombeo

jueves 16 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

Tanto en Jardín América como en Capioví hay alta expectativa por más lluvias, dado que las pocas precipitaciones que se están dando en el último mes del año y con el mayor consumo del líquido vital por la temporada de verano, podrían preocupar la provisión de agua a los usuarios de ambos municipios.

En Jardín América, Ernesto Faccendini, gerente de la Cooperativa de Servicios Públicos, expresó en diálogo con El Territorio que el arroyo Tabay aún tiene suficiente caudal por estos días pero se podría agudizar la situación si hay escasez de lluvias. “El Tabay aún tiene agua para trabajar con normalidad, salvo caso un imprevisto, necesitamos que llueva, sino en dos semanas se debe tomar algunas medidas porque el caudal podría estar debajo de lo normal”, sostuvo. Además dijo que en octubre llovió más de lo que estaban previendo y eso favoreció, en noviembre más o menos y en lo que va de diciembre muy poco. “En este mes poco más de un milímetro llovió, por lo tanto es poco o casi nada, pero si hay algo mas de precipitaciones en lo que queda de 2021, llegamos con mayor alivio al próximo año”.

En Capioví, Rubén Ely, gerente de la Cooperativa precisó algo similar. “El arroyo Capioví está aguantando por el momento, pero si no llueve, en quince días tendremos que ver la posibilidad de hacer algunas restricciones”. Incluso, Ely comentó que no quieren que suceda lo mismo que pasó el año pasado con la emergencia hídrica, por lo que se trabaja todos los días en la concienciación sobre el tema, para que en tiempos de pocas precipitaciones y en temporada veraniega los vecinos usen de forma racional el agua.

“Si tuviésemos una varita mágica no habría problemas, pero ahora no sabemos bien hasta cuánto va a aguantar el arroyo si es que no llueve, puede ser dos semanas como un poco mas o no, gracias a Dios nuestros vecinos acatan los pedidos y cuidan las reservas de los tanques de agua”.