Vecinos piden regularizar el servicio de energía

jueves 16 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

Un numeroso grupo de vecinos del barrio Nuevo Santa Cecilia que se encuentra conectado al servicio de energía eléctrica de manera irregular, pide urgente solución a la problemática. Los vecinos se unieron para acercar una nota tanto al municipio como al titular de Emsa, distrito Candelaria.

“La nota está firmada por más de 200 personas lo que implica que de común acuerdo comenzaron con esta lucha pacífica”, indicó la vocera del grupo Mariela Benítez, quien además agregó: “Ya no queremos estar más enganchados de los cables porque no es legal, no es seguro y en lugar de tener un servicio tenemos cada día más problemas”.

“Hace más de 5 años que la mayoría vivimos allí, a algunas familias les conectaron con medidor y están pagando, pero por haber tantos enganchados el servicio es muy deficiente, ni siquiera se puede enchufar una heladera, por eso es que se habló con los vecinos y todos estamos de acuerdo con pagar, que nos pongan un transformador , medidores y pagar como debe ser porque la vida de nuestros hijos y nuestra valen mucho más que una boleta de luz por mes, además se corren riesgos enormes”.

“Entregamos este petitorio al intendente que no se encontraba pero fuimos muy bien recibidos por el secretario así que queremos ser positivos ya que nos prometió una pronta respuesta y una reunión con los vecinos en el barrio”, dijo.