Jimena y su hermano recuerdan a su papá

jueves 16 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Antes de armar las valijas y aterrizar con su hijo Momo y Marley en Europa, Jimena Barón fue con su hermano Federico al cementerio y recordó a su papá, Jorge Guevara. “Aguante fin de año, su inestabilidad, la insoportable tendencia cerebral a hacer balances y la pandemia del ort... que nos insiste con los malditos viajes introspectivos. Por suerte, se suma la fecha aniversario de la trágica e inexplicable muerte de papá”, expresó y contó “La bronca de extrañarlo tanto no muy segura de que se lo merezca. Será la famosa sangre, que tira, o tal vez que su incapacidad de amar fue menos importante que sus cosas hermosas. Le dije a Fede que no habíamos vivido juntos el duelo. Cada uno hizo lo que pudo, pero nos debíamos este momento como hermanos’’. Alegó que el posteo fue para mostrar que no todo es feliz en la vida.