Ed Sheeran le mandó un saludo a Antonella Roccuzzo

Días atrás, el cantante británico Ed Sheeran le envió un mensaje a través de las redes sociales a la esposa de Lionel Messi. Todo comenzó cuando hace unas semanas Ed viajó a París y aprovechó la oportunidad para visitar el estadio del PSG y posar junto a Lionel. Aquel encuentro entre las dos figuras no pasó desapercibido para Antonela, quien se declaró fanática del músico y bromeó en sus redes sociales lamentar no haber podido conocer a su ídolo. Con el motivo del nuevo tema, el cantante británico dio una serie de entrevistas y en diálogo con la actriz y conductora argentina Daniela Aita -popularmente conocida como Dakyta, que está viviendo en Los Ángeles-, le envió un video a la rosarina que se terminó viralizando. “Perdón que no nos vimos en París, pero voy a volver a tocar en el próximo verano europeo en el Stade de France. Si querés venir, estás más que invitada. Y tengo un disco vinilo para vos también”, le dijo Ed a Antonela en un video que grabó junto a la ex Casi Ángeles.