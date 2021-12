Se vende poca hoja verde de yerba y a unos $40 el kilogramo

jueves 16 de diciembre de 2021 | 3:00hs.

El pago por kilo de hoja verde de yerba mate muestra un notorio retroceso de precios en la actual zafriña de verano. Los productores que venden parte de su cosecha lo hacen a razón de unos 40 o 45 pesos por kilo. Se destacó en tanto el bajo nivel de venta, un poco también esperando que mejoren los valores hacia marzo próximo.

Vale recordar que la cosecha gruesa cerró en septiembre con una cotización que rondó los 50 pesos. Y ya en ese entonces, se apuntó que la inflación había reducido mucho la rentabilidad que ese pago significaba para los plantadores. Hoy desde las asociaciones de productores siguen pidiendo a sus representados que no vendan su “oro verde” por menos de 50 pesos el kilo.

“Hasta donde sé no hay nadie que esté pagando más de 40 pesos por kilo de hoja verde. Inclusive se hablaba de que alguno vendió a 38 pesos. Pero hoy en realidad no hay mucho movimiento con venta de yerba mate. En años pasados era más fuerte, hoy vende solamente el que no cosechó bien en invierno o realmente está desesperado y tiene que vender algunos kilos”, comentó Cristian Klingbeil, productor y presidente de la Asociación de Productores Agrarios de Misiones (Apam).

Por otro lado recordó que otra limitante para vender en verano “se da también por la exigencia de tamaño mínimo de palo que acompaña la hoja verde de 12 milímetros que controla el Inym en la planchada. Entonces esta limitación también colabora para que no se quiera cortar yerba ahora”.

Se recordó además que actualmente las plantaciones están resentidas en cuanto a brotación por la falta de lluvias. “Este parate de más de dos semanas sin lluvias, con algunos chaparroncitos que apenas mojan la tierra, no están ayudando a la brotación. La yerba se ve con brotes marchitos”, comentó.

En la zona de San Vicente, el productor y dirigente Ángel Ozeñuk, consideró que hoy sólo venden su yerba los productores que están muy necesitados y se dice que los pagos al contado rondan los 40 pesos. Remarcó el pedido para que los colonos no entreguen su hoja verde por menos de 50 pesos.

“En San Vicente algo están cortando, no es mucho pero los precios no están acompañando, están en el orden de los 40 o 45 pesos. Eso hace que la gente corte lo mínimo para salir del paso, porque no tienen otra cosa”, comentó. Y recordó, “estuvimos pidiendo que no se entregue la yerba por menos de 50 pesos y que el pago sea de contado. Ya escuchamos que algún sinvergüenza estuvo ofreciendo hasta 35 pesos y se quieren aprovechar”.

Aclaró en tanto que pese a la baja actividad “se ven camiones con algo de yerba en la zona de San Vicente, El Soberbio, Colonia Alicia, pasa que este año los precios fueron muy malos para el tabaco y a varios la única alternativa que les quedó es vender algo de su yerba”, dijo.

Jonás Petterson, director representante de la producción en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), comentó que en la zona de Andresito “no están funcionando los secaderos. En la zona de San Pedro puede ser que se esté haciendo algo pero muy poco y los valores más bajos que escuchamos que se pagaron fueron de entre 45 y 47 pesos”.

Apuntó que “la baja venta también responde a la expectativa de no vender en verano y tratar de esperar mejores precios hacia marzo. Creemos que por la mayor calidad que se está exigiendo los valores van a ir subiendo”, estimó.

Desde Jardín América, Marcelo Hacklander, también director por la producción en el Inym resaltó que hoy es muy baja la actividad de venta. “Hay muy poca comercialización, el valor que se tiene en cuenta es de alrededor de 50 pesos por kilo. Es un precio hasta bajo si se tiene en cuenta la continuidad de la inflación de estos meses”. Recordó además el pedido a productores para no malvender su materia prima. “Entre todas las asociaciones de productores pedimos que no se entregue la hoja verde por debajo del precio que se vendió en septiembre”.

Desde el sector de secaderos, en la zona Centro, se informó que hay un volumen muy bajo de operaciones y se apunta a tener una mayor actividad hacia marzo próximo. Se explicó que la yerba mate cosechada en verano no tiene el mismo rendimiento que la entregada entre abril y septiembre y por eso los precios decayeron. Se apuntó que hubo algunas operaciones por unos 45 pesos de contado. z

Cortes más finos aseguran calidad

El Inym aprobó el 8 de noviembre la Resolución 347/2021 mediante la cual se ajustó la normativa vigente respecto de la recepción de la hoja verde, como así también se prohibió el reprocesamiento de los palos de yerba mate. La resolución que fue publicada en el Boletín Oficial señala que el Secador y el Comercializador que tenga planta de acopio vinculada, deben implementar y mantener un sistema de estricto control de recepción de la materia prima. Se determina que la hoja verde recibida por el secador podrá poseer palo hasta un diámetro máximo de 12 milímetros, lo que será verificado mediante instrumentos de medición normalizados. En caso de constatarse hoja verde con palo que exceda los 12 milímetros de diámetro, el inspector actuante deberá intervenirla, exigiendo su despale, con el objetivo de impedir su incorporación al proceso de secanza.