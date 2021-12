Por redes sociales estafan con falsos alquileres para el verano

jueves 16 de diciembre de 2021 | 1:30hs.

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) advirtió que en las últimas semanas se detectó un incremento de estafas con falsas ofertas de alquileres temporarios para el verano a través de plataformas digitales informales como el Marketplace de Facebook.

Se trata de casos en los que las víctimas depositaron dinero por el alquiler de propiedades para vacacionar que, en realidad, fueron ofrecidas por personas que no son sus dueños reales o directamente no existen, informó el sitio fiscales.gob.ar.

En ocasiones, utilizan fotografías de lugares reales, pero sin que se pueda verificar que la persona oferente tenga potestad para ello, alertaron.

A fin de prevenir este tipo de estafas, la Ufeci -a cargo del fiscal Horacio Azzolín- recomendó evitar la contratación de propiedades a través de este tipo de contactos informales, donde no hay intermediarios profesionales como agentes de bienes raíces o inmobiliarias.

En caso de que se decida contratar por plataformas virtuales, y antes de efectuar cualquier tipo de depósito monetario, sugieren “verificar por otros medios que la persona que ofrece la vivienda sea su verdadero dueño y que la propiedad exista”.

Subrayaron que la víctima de este tipo de delitos puede denunciar en cualquier comisaría o fiscalía más cercana al domicilio o a la Unidad Fiscal Especializada de Ciberdelincuencia.

En Misiones

Alejandro Garzón Maceda, director de Defensa del Consumidor de Misiones, indicó a El Territorio que no recibieron planteos de tal naturaleza.

No obstante, advirtió que el uso de Facebook para contratar o pagar no es seguro. Es decir, ante la dificultad que genera luego acceder a la compra realizada o encontrar al vendedor, graficó el titular de Defensa del Consumidor.