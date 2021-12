Cada vez más jóvenes se acercan a Alcohólicos Anónimos en busca de ayuda

jueves 16 de diciembre de 2021 | 4:00hs.

El alcoholismo es una enfermedad, quizás de las que más preocupa no sólo porque el alcohol es una sustancia lícita y aceptada sino porque muchas veces representa la puerta de entrada a otras adicciones, a lo que se conoce como policonsumo. En la trinchera para dar batalla a ese drama social, se encuentra La Casita de Alcohólicos Anónimos (AA), de Posadas, desde donde sus miembros más antiguos se sorprenden por la edad de los muchachos que se acercan en busca de ayuda. Si bien la organización sin fines de lucro recibe a personas de todas las edades, se impuso entre sus integrantes más recientes la franja etaria de entre 20 y 30 años, habiendo en las últimas semanas el caso de un chico de 16 años que llegó en busca de ayuda por su adicción al alcohol.

“Respecto a los miembros, hay jóvenes muy jóvenes que llegan al grupo. Tuvimos miembros de hasta 16 años, y tenemos miembros grandes que llegaron con 22 o 23 años. Llegan jóvenes, a veces se quedan, a veces no. Esa es nuestra misión como grupo, transmitir nuestra experiencia. Quizás el joven todavía no llegó a tocar fondo como varios de nosotros. Por ahí los jóvenes sentados en una reunión tienen la oportunidad de parar y volver a empezar” sostuvo en diálogo con El Territorio, uno de los miembros más antiguos de La Casita, el señor M. (63).

Teniendo en cuenta que uno de los pilares de AA es el anonimato de sus integrantes, los testimonios plasmados aquí serán presentados únicamente con iniciales y edades.

El consumo problemático de alcohol también se hace visible en los estamentos del Estado. Para tener una idea: sólo en noviembre el Centro Monoclínico Manantial identificó que de 231 pacientes activos, 180 corresponden a policonsumo y 51, a monoconsumo. De estos últimos, 32 fueron asistidos por alcoholismo. “Si bien sólo el 20 % asiste por monoconsumo, preocupa que bajó la edad de los pacientes en tratamiento, es decir, tenemos personas desde los 20 años y algunos en internación porque no pueden dejar de beber de manera ambulatoria”, confió a este medio, el ministro de Prevención de Adicciones de Misiones, Samuel López (Ver: Son 32 los pacientes en tratamiento...).

La Casita, una misión

La Casita, ubicada en Estado de Israel 4948 (casi Comandante Rosales), cumplirá 31 años de servicio a la comunidad este sábado. Es apadrinada por el Rotary Club Posadas Norte y representa una segunda oportunidad de vida para quienes están al borde del precipicio y más para aquellos que tocaron fondo, que se quedaron sin nada hasta el punto de ser internados en un psiquiátrico.

“Lo primero es que empezamos a tener fe en el grupo. Cruzar la puerta y ver que hay otro que es igual que yo, es sentirse identificado con otro ser humano”, agregó M (63), quien participa de las reuniones desde hace 27 años.

El 10 de junio de este año Alcohólicos Anónimos cumplió a nivel mundial 86 años desde su creación en Estados Unidos. En Misiones son 18 los grupos de AA que están actualmente en funcionamiento, de los cuales nueve don Posadas, entre ellos el grupo de La Casita, cuyas reuniones se realizan tres veces por semana y el grupo funciona en dos turnos: lunes, miércoles y viernes de 14.30 a 16 y de 10 a 20.30.

“El alcoholismo es una enfermedad, más mental que física. Las reuniones son una cadena de recuperación, es alguien que pasó por un sufrimiento terrible y le cuenta su experiencia a otro; entonces hay una identificación, un recuperado hablándole a otro que se puede recuperar. Yo creía, en mi caso personal, no podía parar de tomar y fue pasando el tiempo; nunca creí que iba a llegar a un loquero. No hace falta tocar fondo, llegar a una institución psiquiátrica para dejar de tomar”, contó su experiencia M (63).

“Para una persona que por el alcohol llega a perder hasta su dignidad, su trabajo, su familia, para ellos sirve el programa, para rearmarse en la vida” sostuvo J. (61), quien desde hace trece años asiste a AA en La Casita y agregó “en mi caso, por ejemplo, yo necesito estar en las reuniones para mantenerme sano, para no desviarme”.

Por su parte, MG (57) que comparte las reuniones desde hace un año y medio reconoció “pienso que si una persona toma alcohol todos los días es alcohólica porque sino ¿por qué toma todos los días?”.

“Yo estoy hace un año y medio, vine a acompañar a otro compañero y no pensé que yo tenía el mismo problema. Después mi compañero dejó de venir y yo me quede”, confesó y añadió “siempre tomé y pensé que me iba a morir tomando. Yo tomaba y me quedaba dormido. Mis hijos, mi familia me decía ‘no podés tomar así’. Y vine a este lugar queriendo ayudar a alguien y escuche a los otros y me puse a pensar si yo también podía tener otra oportunidad”.

“Yo creo, porque de eso se trata, de querer y creer. Nosotros creemos en un ser superior que es nuestro aliciente que nos mantiene alejados de esa primera copa. Sufría de presión crónica, pasé por psiquiatras, psicólogos”, relató.

“Mi mujer me decía ¿por qué tomas tanto? y yo le respondía ‘tomo para olvidar’. Ganaba para comer y le hacía pasar miseria a mi familia porque vivía borracho. Pero gracias a mi ser superior y a La Casita pude salir adelante”, señaló.

Consultado sobre qué cambió en este tiempo desde que ingresó a AA, respondió: “empecé a tener esperanza”.

Son 32 los pacientes en tratamiento por alcoholismo

El Centro Monoclínico Manantial que funciona en Posadas, orientada a dar tratamiento ambulatorio e internación a pacientes con problemas de adicciones, registró sólo en noviembre 32 personas bajo tratamiento por alcoholismo, de las cuales al menos cuatro estaban internadas. Esos pacientes son parte de los 51 que fueron registrados el mes pasado por monoconsumo.

“Se pudo identificar que de los 231 pacientes activos, 51 corresponden a monoconsumos y 180 a policonsumo”, detalla el informe estadístico oficial.

“Es preocupante cada vez más la asistencia el tratamiento de pacientes con sus adicciones y lo que tiene que ver con consumo de alcohol, como monoconsumo. Si bien en un 80% de las personas que asiste a recibir ayuda es por policonsumo, es decir, el consumo de dos o más sustancias, el 20 % asiste por monoconsumo preocupa que bajó la edad de los pacientes en tratamiento, es decir, tenemos pacientes desde los 20 años”, sostuvo en diálogo con El Territorio, Samuel López, ministro de Prevención de Adicciones de la provincia.

En tanto, aclaró que “actualmente, el promedio de edad de personas que está en tratamiento por sus adicciones es de 35 años, es decir, que el consumo se da en edad de adulto joven”.

“Lo preocupante de estos pacientes es que requieren internación porque no pueden dejar el alcohol por sus propios medios, de manera ambulatoria. Es una situación compleja, que con la pandemia de coronaviris se acentuó más”, aseveró.

“Estamos en contacto con el Ministerio de Salud Pública para ver la manera de hacer frente con una línea de cuidados en APS para hacerle frente al alcoholismo”, subrayó al tiempo que anticipó que el próximo alño comenzarán a trabajar en dos municipios.