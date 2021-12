El proyecto Mogas Habla obtuvo el primer puesto del premio Prisma

miércoles 15 de diciembre de 2021 | 15:00hs.

El proyecto de radio escolar que lleva adelante el Instituto María Ana Mogas de San Pedro se quedó con el primer puesto del premio Prisma. La escuela se tornó una de las pioneras en la zona urbana en implementar la radio como herramienta pedagógica obteniendo excelentes resultados, por lo que "este reconocimiento es motivo de alegría y orgullo para toda la comunidad educativa", admitieron.

El Mogas Habla es un espacio que trabaja de forma conjunta con la radio escolar Séptima, de colonia Siete Estrellas, donde son emitidos los distintos contenidos elaborados por alumnas y alumnos que participan del mencionado espacio, a través del cual aprenden a producir contenidos radiofónicos al tiempo que mejoran el aprendizaje, sobre todo en áreas como Lengua.

El proyecto está a cargo de la docente Verónica Mansilla, quien se enteró sobre el premio Prisma mediante una colega, accedió a la página y completó los requisitos, fundamentando cada una de las producciones enviadas a la radio Séptima Estrellas. En este caso fueron micros radiales realizados este año, entre ellos: mi dibujo favorito, mi animal favorito y un lugar para conocer, donde los niños expresan sus emociones.

"Me da mucha alegría que reconozcan nuestro trabajo que es acompañado por toda la comunidad educativa, me emociona este premio y me compromete a seguir", expresó a El Territorio Mansilla, al tiempo que reconoció el interés del profesor Horacio Fariña, a cargo de la radio escolar Séptima Estrellas y a la productora Nuevas Ideas, que realizó una producción audiovisual sobre el proyecto.

El premio consiste en 20 mil pesos y entre los jurados estuvo el ex gobernador Hugo Passalacqua.