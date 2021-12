Con las fronteras abiertas, profesionales insisten con la vacuna contra el sarampión

miércoles 15 de diciembre de 2021 | 3:30hs.

El pasado sábado quedaron oficialmente habilitadas las fronteras terrestres entre Argentina y Brasil para el turismo y si bien están todas las medidas y protocolos establecidos para evitar contagios de Covid-19, hay otras enfermedades que circulan en el vecino país y preocupan a los profesionales de la salud: son el sarampión y la fiebre amarilla.

Ante la amenaza latente y del reingreso de estas afecciones, es por ello que recomiendan que quienes tengan pensado vacacionar en tierras brasileñas controles sus calendarios de vacunación, tanto niños como adultos, y lo completen en el caso de ser necesario.

Cabe destacar que las dosis de antisarampionosa y antiamarílica están dentro del Calendario Obligatorio de Vacunación y son gratuitas y accesibles en cualquier hospital o Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps).

Es que este año, el gigante sudamericano reportó 619 casos confirmados de la enfermedad incluyendo dos fallecimientos y por ello, en noviembre pasado, el Ministerio de Salud Pública de la Nación emitió una alerta sobre el riesgo de reintroducción del virus en la Argentina, que fue declarada libre de la enfermedad desde el 2000.

Respecto de la fiebre amarilla, nuestro país no registra casos autóctonos desde 2008; no obstante, la cartera sanitaria nacional alertó sobre la circulación viral confirmada de la enfermedad, también transmitida por el mosquito Aedes aegypti, en el estado de Santa Catarina, Brasil, y hallazgos de epizootias en ejemplares de mono Alouatta carayá con confirmación de fiebre amarilla en Palma Sola, a tan sólo 30 kilómetros de la frontera con Misiones.

“Las dosis de la vacuna contra el sarampión se aplican al año y a los 6 años. Pero si mi hijo tiene dos años y tiene solamente una dosis, hay que ponerle la segunda dosis antes de viajar y todas aquellas personas que no tienen acreditada dos dosis deben colocarse por lo menos una dosis para viajar. Insisto en que aquellos que hoy están pensando en viajar deben consultar con el médico por este tema”, sostuvo en diálogo con El Territorio el pediatra, infectólogo y especialista en vacunas, Oscar López.

Y continuó: “Lo mismo ocurre con la fiebre amarilla porque en Brasil, en la zona limítrofe con la provincia, tuvimos casos de epizootia y fiebre amarilla recientemente. Hay que estar muy atentos con eso también”.

En ese sentido, el Ministerio presidido por Carla Vizzotti, recomienda a los argentinos que viajen al exterior, tener la vacuna antisarampionosa, y explica que los niños de 6 a 11 meses de vida deben recibir una dosis de vacuna doble viral o triple viral (llamada dosis cero). Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación de calendario.

Mientras que los bebés de 12 meses tienen que recibir una dosis correspondiente al calendario; en tanto los pequeños de 13 meses a 4 años inclusive deben acreditar al menos dos dosis de la vacuna triple viral.

Por su parte, quienes tengan entre 5 y 18 años así como los adultos deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión (doble o triple viral) aplicada después del año de vida.

El doctor López insistió en que es necesario consultar al médico o pediatra, puesto que es un fármaco que está indicado, por ejemplo, para embarazadas, niños inmunocomprometidos, personas con enfermedad oncológica, entre otros.

“Se debe consultar cómo está su calendario de vacunas y los médicos deben estar enterados que deben colocar una segunda dosis en algunos casos y adelantar la dosis en otros casos”, indicó el pediatra e infectólogo del Hospital de Pediatría “Fernando Barreyro”.

Mantener el estatus epidemiológico, no sólo tratándose del coronavirus, sino ahora también de la transmisión de las otras dos enfermedades, es un asunto para no dejar de lado, más siendo enfermedades que no se reportan en el territorio nacional hace ya muchos años.