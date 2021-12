Declaró el otro sobreviviente del despiste fatal en Iguazú

miércoles 15 de diciembre de 2021 | 6:03hs.

Con la declaración de otros tres testigos ayer se desarrolló la segunda jornada del debate oral que se lleva a cabo en el Tribunal Penal Uno de Eldorado por la muerte de Natanael Moreira, el joven de 19 años que falleció en 2019 en Puerto Iguazú a causa de las graves lesiones que sufrió al despistar con la moto que manejaba sobre la avenida Victoria Aguirre y tras una larga persecución que mantuvo con otros dos motociclistas que hoy en día están imputados como los responsables del grave hecho.

El relato más importante de la jornada lo aportó Yonathan Lukachuk (17), quien junto a Iván Gonzálvez (29), viajaban junto a la víctima en la motocicleta siniestrada durante la mañana del 13 de julio de 2019.

Al iniciar su relato, comentó que esa mañana se encontraba fuera del salón del cumpleaños y que de un momento a otro comenzó una fuerte pelea entre dos jóvenes.

A uno de ellos identificó como Hugo Cristaldo, quien junto a José Luis Rodríguez, son los dos imputados que tiene el caso.

Dijo que al ver el enfrentamiento fue su amigo Natanael quien le pidió que se subiera a la moto para abandonar el lugar y que se subió en el medio, delante de Gonzalvez a quien conoce con el apodo de Gringo.

Sobre la persecución sostuvo que tras tomar la avenida en contramano, quien viajaba como acompañante de la otra moto “tenía un puñal” y que “Gringo (Gonzálvez) tenía una chapa de la moto y se defendía de los puntazos”.

Comentó que en ningún momento llevó pertenencia alguna entre sus manos, en relación a la versión de que era él quien llevaba el supuesto pullover robado a Cristaldo y por lo cual este último fue junto a Rodríguez en busca de las tres víctimas.

En relación a la patada que desestabilizó su motocicleta, comentó que Cristaldo “pateó porque Natanael no quiso frenar y la moto se fue de costado, contra la canaleta y ahí se fue derrapando. Cuando patean la moto, chocamos contra el poste. Yo cuando me caí me rompí el brazo”.

A su vez, recalcó que en medio de la persecución, Natanael disminuyó la velocidad en un momento dado del recorrido con la intención de que sus agresores siguieran de largo, y así, poder dar vuelta sobre la avenida y dejar de ir en contramano. Pero añadió que fue en ese momento cuando se produjo la patada.

Ayer, además, declararon otros dos testigos en el juicio. Una joven que no pudo aportar mucho y otro muchacho que esperaba el remís fuera del salón de eventos.

Y que sostuvo que Cristaldo intentó atacarlo con un cuchillo, antes de perseguir a las víctimas.