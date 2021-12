Diciembre acumula más de 200 contagios de Covid en Misiones

miércoles 15 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

El Ministerio de Salud Pública de la provincia sumó ayer en su parte epidemiológico 21 contagios de Covid-19 -el número más alto en casi tres meses- con lo que este mes ya van 214. La cifra es relativamente alta para las primeras dos semanas, si se tiene en cuenta que en todo noviembre hubo 339 casos.

Sin embargo, no se reportaron fallecidos y el número total desde el inicio de la pandemia se mantiene en 709. En tanto, el acumulado de casos alcanza los 37.136.

Por otra parte, Misiones tiene actualmente 163 personas cursando la enfermedad, de las cuales doce se encuentran internadas, situación que da cuenta de que hasta ahora el aumento de casos no se ve reflejado en la ocupación de camas.

Además, ayer se recuperaron catorce pacientes y ya son 36.261 los que lograron vencer la enfermedad. En tanto, hay 459 aislados de manera preventiva.

En el país

A nivel nacional, se reportaron 4.555 nuevos casos, la cifra más alta en tres meses, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.366.522, mientras que los fallecimientos se elevaron a 116.826, tras ser notificadas 34 muertes.

El pico de contagios este año se produjo el pasado 27 de mayo, fecha en que se registraron 41.080 casos, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se verificó el pasado 22 de junio, con 792 fallecimientos.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 5,2 millones de personas que se contagiaron y que ya fueron dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos es de 739, 35 más que el lunes pero ampliamente por debajo de la marca máxima de 7.969 del pasado 14 de junio.

El porcentaje de ocupación de camas en unidades de terapia intensiva por todo tipo de patologías es del 35,3% a nivel nacional y del 38% si sólo se considera Buenos Aires y su periferia.

Tras meses de situación epidemiológica favorable, en octubre el gobierno argentino flexibilizó la mayoría de las restricciones sanitarias vigentes hasta entonces, incluyendo la apertura total de las fronteras.

Sin embargo, los casos comenzaron a ascender nuevamente en fechas recientes: el promedio de contagios diarios en diciembre es, hasta ahora, de 2.420, una cifra que duplica la media de octubre (978 positivos por día).

Eso sí, los altos porcentajes de población vacunada están impidiendo, por el momento, un aumento de la mortalidad: en los primeros catorce días de diciembre fallecieron unas 16 personas al día de media, unas estadísticas inferiores incluso a las de octubre, cuando se promediaron 23 muertes cada 24 horas.

En este contexto, el gobierno argentino anunció la implementación de un pase sanitario desde el 1 de enero, que acredite esquemas completos de vacunación, para poder asistir a actividades consideradas de “riesgo epidemiológico”, como eventos masivos al aire libre o en espacios cerrados.

Mientras tanto, continúa la campaña de vacunación iniciada a finales del año pasado. De acuerdo con datos oficiales, hasta el momento se aplicaron 71,7 millones de dosis y se distribuyeron 88,2 millones por todo el territorio nacional. Un total de 37,3 millones de personas recibieron la primera dosis de la vacuna, mientras que 31,2 millones fueron inoculadas ya con la segunda.

Asimismo, 1,9 millones de argentinos recibieron una tercera dosis adicional y otros 1,2 millones una dosis de refuerzo.



Córdoba: posible brote de Ómicron

Un brote de contagios de coronavirus surgido en las fiestas de egresados de cuatro colegios de la ciudad de Córdoba alcanza al menos 90 casos, y se investiga si corresponden a la variante Ómicron, mientras que 800 personas permanecen aisladas por contacto estrecho. El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, sostuvo

que "sólo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permite decir que son compatibles con la variante Ómicron”.