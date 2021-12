La OMS advirtió por un tsunami de casos de Covid en el mundo

miércoles 15 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

Desde hace varias semanas la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en su pedido para que se tomen medidas concretas para reducir la transmisión de la variante Ómicron del coronavirus y pidió a los países aumentar la vigilancia, los testeos y el proceso de identificación de las cepas. Su jefa técnica, María Van Kerkhove, advirtió ayer que “nos enfrentamos a un tsunami de infecciones en el mundo, tanto de Delta como de Ómicron”.

Consultada por el diario El País de España por la gravedad de la nueva variante, con fuerte presencia en el continente africano, la experta sostuvo: “Creo que todos los casos fuera de Sudáfrica han sido leves o asintomáticos, pero en Sudáfrica hemos visto toda la gama, desde enfermedades leves a más graves. Cuando el virus Ómicron entre en poblaciones vulnerables habrá un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte. La mayoría de los informes que tenemos ahora dicen que es más leve, pero es pronto para decirlo. En las próximas semanas lo sabremos”.

Sudáfrica fue el primer país en reportar ante la OMS la presencia de la variante Ómicron, el 24 de noviembre, y aunque se desconoce dónde surgió la variante exactamente, se asume que fue en ese país o algún otro del sur de África.

Revelaciones posteriores mostraron que la variante ya circulaba por Europa días antes del 24 de noviembre y hasta un mes antes en Nigeria, un país del oeste de África.

Para la epidemióloga es importante que los países actúen “antes de empezar a ver un aumento de las hospitalizaciones” y pidió que se sigan usando los barbijos, que se “facilite el teletrabajo”, que las personas “limiten los contactos con otros, que eviten las reuniones”, que se invierta en ventilación, que “aumenten la vigilancia de los genomas del virus y tengan sus hospitales preparados”.

Señaló además la importancia de alcanzar mayores niveles de vacunación en la población: “Ahora es el momento de actuar también contra la variante Delta, porque está haciendo estragos. Incluso en Europa, que tiene altos niveles de vacunación, todavía hay grandes focos de personas vulnerables que no se han vacunado o no tienen la pauta completa. Y en el resto del mundo hay una cantidad enorme. Y ese es el gran problema, sea la variante que sea”.

Sobre la eficacia de las vacunas frente a las nuevas variantes, van Kerkhove dijo: “Es esperable que Ómicron consiga escapar en alguna medida de la respuesta inmune, pero eso no quiere decir que las vacunas vayan a ser inútiles. Solo significa que puede que no protejan tanto como hemos visto frente a Delta”. Y enfatizó: “Por favor, vacúnense”.

Ante la cercanía con los festejos de fin de año, la experta de la OMS remarcó que es importante mantener los cuidados durante las cenas de Navidad y Año Nuevo y destacó que estar vacunado no es suficiente: “La vacunación por sí sola no es suficiente. La vacunación previene la enfermedad grave y la muerte, pero no previene completamente la infección”.