Alberto Fernández reconoció que “el crecimiento no llega a todos”

miércoles 15 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández reconoció ayer que “el crecimiento existe pero no llega a todos”, al tiempo que aseguró que el “crecimiento tiene que llegar a todos” y que “el federalismo es convocar al desarrollo integral de la Argentina y superar las asimetrías” que existen en el país. Así lo expresó el presidente al encabezar ayer una nueva reunión del Gabinete Federal en la ciudad tucumana de Monteros.

Alberto Fernández llamó a “construir otro mundo, otra Argentina” después de la pandemia de coronavirus, y advirtió que “no estamos condenados a tener esta desigualdad en la que vivimos”.

El primer mandatario aseguró que “hay que impulsar que inviertan los que más tienen” y pidió que “los que se llevaron la plata afuera, la traigan” de regreso al país.

Luego el presidente aseguró que Argentina está “creciendo a pasos acelerados”. “Ayer (por el lunes) almorcé con la directora ejecutiva de Cepal y me decía que están haciendo un trabajo de Argentina porque es un caso único. Por qué no aprovechamos este momento, este instante, para cambiar las cosas”, afirmó Fernández.

“Vi muchos carteles de gente pidiendo trabajo. Yo los veo, no me hago el distraído. Sé que el crecimiento existe pero no llega a todos. No tiene sentido que algunos crezcan y otros sigan postergados”, agregó el presidente.

Alberto Fernández planteó también la necesidad de “terminar con la estructura de una Argentina central y una periférica” y agregó que el país necesita “poner en valor el norte argentino”.

La nueva reunión del gabinete federal en, una de las denominadas capitales alternas, se enmarca en la iniciativa presidencial que tiene como objetivo de desconcentrar y descentralizar la gestión de instituciones y organismos nacionales.

Trasladar la capital al norte

El presidente aseguró durante el acto en Tucumán que todos los días piensa en la posibilidad de trasladar la Capital al norte del país. “Todos los días pienso si la Capital no tendría que estar en un lugar distinto y venirse al norte; ¿no será hora de que empecemos a tomar estos desafíos?”, se preguntó al finalizar la reunión de gabinete, en la ciudad de Monteros.

“Tucumán progresó no sólo con un edificio, sino también con un sistema judicial más moderno, más ágil. Y que puede ser un ejemplo para muchos otros, entre otros para el sistema federal que todavía no ha podido implementar el sistema acusatorio en pleno”, enfatizó el presidente en su alocución.

En su discurso, Alberto Fernández habló de una ‘Argentina Central’ y las ‘Argentinas Periféricas’: lo destacó como un sistema que es necesario cambiar “definitivamente”. “No es posible que un chico que vive en el norte puede encontrar mejor suerte en los suburbios de ciudades como Córdoba, Buenos Aires o Rosario”, aclaró.



Quinta reunión de Capitales Alternas

Ubicada a 53 kilómetros de la capital provincial, en Monteros se realizó la quinta reunión del gabinete federal luego de las realizadas en Comodoro Rivadavia (Chubut), Río Grande (Tierra del Fuego), Chilecito (La Rioja) y Rosario (Santa Fe), en cumplimiento con la ley de Capitales Alternas. Además de las ciudades mencionadas, también fueron designadas La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), General Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza) y las capitales de Formosa y San Luis. También se encuentran Oberá (Misiones), Tinogasta (Catamarca), Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), Cutral Có (Neuquén), Caucete (San Juan),Caleta Olivia (Santa Cruz) y La Banda (Santiago del Estero).