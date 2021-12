Nicolás Lamolina reconoció el error en el penal que perjudicó a Ferro

miércoles 15 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

“Decido salir a hablar aunque tengo la necesidad de hacerlo. El mundo del fútbol me conoce y saben quién soy, cómo me manejo en la vida y con el arbitraje, y saben que no me escondo. No dormí”, fue lo primero que dijo Nicolás Lamolina, el árbitro que cobró el pasado lunes un inexistente penal en favor de Quilmes en la semifinal del torneo reducido de la Primera Nacional ante Ferro, y que le permitió clasificar al Cervecero a la final contra Barracas Central.

“Luego del partido veo el golpe del delantero de Anselmo sobre Miño, obviamente viéndolo por televisión en mi casa durante la madrugada. Me di cuenta que es Anselmo el que golpea al arquero. Sentí una decepción tremenda. Le pido disculpas a Ferro. Tengo un profundo disgusto y mucha tristeza”, admitió Lamolina en declaraciones a TyC Sports.

“Soy un ser humano y decidí de manera equivocada en un segundo. No sé si es el peor error de mi carrera, pero entiendo que tengo que hacer una autocrítica porque es un error gravitante por lo que se jugaba”, afirmó el juez.