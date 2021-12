Gestores de la nueva cocina misionera

miércoles 15 de diciembre de 2021 | 1:30hs.

“La gastronomía la veo como un puente”, detalla Rodrigo Cabrera. uno de los egresados de la Tecnicatura Superior en Gastronomía del Itec Nº1 ‘Yacyretá’.

Enfocado en combinar sabores y que cada resultado fuera exacto para la presentación final de la carrera, Rodrigo continuará estudiando y ya proyecta el rumbo que seguirá: “Quiero trabajar en ingeniería en alimentos”, contó, fascinado por los procesos de transformación.

En tanto su compañera Florencia Fariña venía de cursar genética y hoy afirma que descubrió su verdadera pasión en la pastelería, segmento en el que se profesionalizará aún más, en Córdoba. “No la cambio por nada a la cocina”, refirió la joven sobre su nueva pasión.

El Instituto Tecnológico Nº1, ubicado en inmediacions de la intersección de las avenidas Cocomarola y Juan Manuel Fangio, fue el escenario de degustaciones y emociones en estas últimas semanas, ya que los egresados abrieron las puertas de sus cocinas y ofrecieron el producto de sus saberes. El trabajo final que tienen que realizar para egresar, tiene que ver con un proyecto a modo de restaurante o servicio gastronómico que desarrollan por completo, con un nombre, identidad, estética. Desde la carta, los ingredientes puntuales, la vajilla, hasta las debidas habilitaciones, la parte contable y más, es pensado previamente por los alumnos que como último paso deben cocinar para comensales invitados. Así, cuentan su propuesta ante un público especialmente sentado en un espacio ambientado para la ocasión. Preparan delicias, ofrecen bebidas e incluso sirven sus platos. Una vorágine que les dará un pantallazo de como obrar en la práctica futura.

Una de las constantes de los 15 egresados que dieron su final en grupos este año, fue la elección de platos regionales como centro de sus iniciativas. El contacto con productores en la feria franca, algunas capacitaciones especiales como la que hicieron sobre pacú con referentes acuícolas, por ejemplo, potenciaron la idea de resaltar los sabores locales.

Tal como relató el docente Federico Ruiz Guiñazú, desde la institución que funciona como espacio educativo gratuito y accesible a todos, se busca una formación lo más completa posible. Por eso, la práctica culinaria no lo es todo. Aunque es importante el tiempo frente a las hornallas, algo que el año pasado estuvo vedado, también son igual de cruciales en la currícula materias como inglés, bromatología, matemática, informática, marketing y legislación, entre otras. De la misma manera, la carga horaria es intensiva, teniendo en cuenta que es una carrera terciaria.

En su mayoría jóvenes, los estudiantes provienen de distintos orígenes, diversos puntos de la ciudad, barrios cercanos como San Isidro, A4 y Candelaria entre otros lugares.

Es que, a pesar de que el espacio funciona hace años y anualmente tiene alrededor de 60 inscriptos, aún muchos desconocen esta oferta académica de la ciudad.

“Aprovechamos los eventos -como la última Expo Ovina y Caprina en Profundidad- para que nos conozcan y aquel que está interesado que venga, que sepa que está esta opción gratuita”, postuló Ruiz Guinazú que alegó el ambiente es muy familiar y la mayoría de los alumnos son del barrio.

“La sienten muy personal a la escuela y ocupa un lugar de contención y refugio para muchos. Cursan todos los días a la mañana, tienen dos días de prácticas y por suerte tenemos insumos, así que no tienen que traer nada, solo vienen a estudiar”, remarcó sobre la importancia de contar con una gran cocina y los elementos necesarios para desarrollar la carrera.

Sopa paraguaya con queso casero de chacra, gin tonic con almíbar de yerba y hojas de té escarchada, croqueta de mandioca y porotos negros, pizzeta de masa madre con bambú, solomillo de cerdo con salsa agridulce y chucrut, payaguá mascada, empanadita de maíz con salsa criolla misionera, fueron algunas de las recetas presentadas en la mesa de este año.



Desde la ornamentación del plato hasta la del espacio donde se ubican los degustadores está a cargo de los alumnos.



Buscando el impacto, cada grupo se esmera en ofrecer una experiencia original. Cartas traducidas al inglés y el guaraní, ingredientes especialmente traídos para el momento y más, hicieron un cierre de año a pura celebración.

Las historias de cómo llegaron a la tecnicatura también son diversas y así como Florencia venía de la carrera de genética y Rodrigo de enfermería, Tatiana Ferreira Da Costa tenía una herencia culinaria de la que no era consciente.

“Mi mamá siempre cocinó, hacía venta de chipa y cuando empecé yo a ser mamá me empecé a meter más en la cocina, me gustaba pero no me dedicaba. Sin querer me fui perfeccionando, hice cursos de panadería y me gustó”, contó sobre sus inicios mientras cocía un perfecto y apetecible mbeyú. Así, por ejemplo la leche de la feria fue el ingrediente clave para una sopa paraguaya antigua por ejemplo y el queso que trajo de la chacra de unos familiares en Panambí también marcó la diferencia.

Para emplatar, por otro lado, las creaciones en madera de Roque, papá de Rodrigo obraron de base para las vistosas comidas.

Sobre el nuevo rol del cocinero, Guiñazú resaltó la visión integradora que se vibra en las cocinas escuela como en las de los restaurantes mundiales. Por eso el faro sobre la materia prima y la historia locales. “La idea es mostrar un poco de nuestra identidad, se ve que nuestra influencia en las clases dio sus frutos porque todos los grupos apostaron a lo regional”, deslizó. “Es parte del cocinero saber de dónde vienen los productos que utiliza, conocer el campo, ir a la feria”, subrayó como peldaño en este constante crecimiento y redescubrimiento de la gastronomía misionera.