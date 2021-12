Caso Wasyluk: "No tenemos la culpa de que el señor haya muerto", los acusados antes de la sentencia

martes 14 de diciembre de 2021 | 9:04hs.

Los 13 policías acusados por la muerte de Hugo Miguel Wasyluk (38) en el calabozo de la comisaría Primera de Oberá hace más de una década, después de haber recibido una golpiza durante su detención en la localidad de Villa Bonita, tuvieron la posibilidad de expresarse ante los jueces del Tribunal Penal Uno antes de conocer la sentencia por tortura seguida de muerte, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Cinco de ellos: Pedro De Mattos, Carlos Antonio Gómez, Ricardo Javier Rodríguez, Jorge Antonio Heijo y Wilson Ricardo González, quienes se enfrentan a la posibilidad de recibir condenas de cumplimiento efectivo más duras, dijeron ser "inocentes" y pidieron "justicia para la familia pero para mí también", al referirse individualmente ante los magistrados.

Parte de la familia de la víctima, y el incesante pedido de justicia.

Para los tres primeros tanto la querella, representada por los abogados Rafael Pereyra Pigerl y Vannela Vignoles, como los fiscales Elías Bys y Myriam Silke, requirieron pena de prisión perpetua como coautores de la golpiza mortal, en tanto que para los dos restantes, solicitaron penas de entre 15 y 10 años de cárcel, porque siendo parte de la comisión de que detuvo a la víctima observaron la violenta secuencia pero no la frenaron ni denunciaron a sus superiores.

"No toqué nunca a Wasyluk", manifestó Rodríguez al tiempo que González admitió que "participé en la detención pero no hubo violencia". De Mattos, reiteró con la voz quebrada "soy inocente" y Gómez agregó a su turno "no tenemos la culpa de que el señor se haya muerto".

De los acusados de la comisaría Primera, todos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, el único que habló fue el comisario retirado Miguel Ángel Espíndola. Respaldó el accionar de sus subordinados y volvió a decir que confiaron en el certificado médico.

Los jueces del Tribunal Penal Uno de Oberá.

Luego de escucharlos, los jueces Francisco Aguirre (presidente), José Pablo Rivero y Jorge Villalba (subrogante) dieron por cerrado el debate y comenzaron a deliberar el veredicto, que se cree, se conocerá poco antes del mediodía.