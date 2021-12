La Fiesta de la Navidad trajo alegría y prosperidad a Alem

martes 14 de diciembre de 2021 | 9:06hs.

Cerrado el primer fin de semana de la 27° Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, la masiva concurrencia de público marcó un récord para la celebración.

Según los organizadores del evento, en la noche de sábado, único día donde se abonaba 200 pesos la entrada al predio, pese a la lluvia que llegaba de a ratos, se vendieron 3.700 entradas a mayores de 12 años. Con este número, sumado a los desfiles del viernes y la concurrencia durante toda la jornada del domingo, se estima que unas 25.000 personas ya pasaron por la fiesta que este año ofrece una gran variedad de propuestas y actividades para todos los gustos y edades.

Autos antiguos

El domingo fue uno de los días más concurridos. Allí, el Club de Autos Clásicos de Alem dijo presente y atrajo a todos los visitantes. El presidente de este grupo, Walter Benítez, dijo estar “más que conforme con la muestra” mientras él mismo mostraba orgulloso su Ford Falcon de 1980 original en sus tapizados y tablero.

Por su parte, Aron Kosachik, de tan sólo 20 años, llegó con su camioneta Chevrolet 1965 pintada de amarilla, que la restauraron con su amigo Alan Hildt durante un año y medio luego de adquirirla en Oberá con varios desperfectos en el chasis. Al inicio “sacamos la caja de atrás, tuvimos que sacar toda la masilla y hasta arreglar el piso porque le habían puesto unos bulones que y por eso se había herrumbrado bastante” contó el joven exhibiendo orgulloso su vehículo que se llevó las miradas de todos.

Por su parte, Juan Carlos Romero, con su nieto en brazos, mostró su “joyita”, una réplica de un Lotus 7 de 1957 estacionado al lado de un original Jeep Willys 1947 “traído de la segunda guerra mundial con tracción 4x4” -su primera adquisición)- . “Esta es una pasión”, le dijo a este medio.

Solidaridad navideña

Durante el primer fin de semana de fiesta, una emprendedora que viajó hasta Alem para vender y promocionar sus productos de repostería -sin aditivos ni conservantes- tuvo un amargo percance al llegar al stand y ver que accidentalmente habían desenchufado su heladera, echándose a perder todas sus preparaciones.

La primera reacción de “bajón” no le faltó, pero “enseguida los que estaban en los otros puestos vinieron, me levantaron el ánimo y me ayudaron” contó Gabriela Smiguel, destacando que el espíritu solidario de la Navidad se vivió desde el primer día de fiesta y en todos los sectores.

Cuando sus ocasionales vecinos de feria vieron lo que le había pasado “vinieron a comprarme anticipadamente algunos productos y hasta la otra tortera que está acá (Dorys Schmidt) me dio de sus tortas para que pueda vender y tener abierto el stand” contó emocionada por el gesto. Y añadió: “Me dieron un gran empujón, me ayudaron mucho. Así que para el fin de semana que viene estaremos con nuestras tortas nuevamente” decía emocionada de saber que el espíritu navideño no solo es un slogan, sino una realidad en esta singular fiesta.

Además de ella, otros tantos expositores, artesanos y trabajadores del rubro gastronómico se vieron muy conformes con el balance de la primera semana de fiesta.

“Nuestra intención es que el público pueda venir a consumir una buena cena, a precios moderados, y pasarla bien”, destacaron desde el stand de la Cooperativa Frigorífica de Leandro N. Alem.

Por su parte, Waldemar Wolenberg, jefe comunal de la ciudad, dijo a El territorio estar “muy agradecido porque entre todos hacemos que la fiesta sea un éxito nacional. Ver el respaldo de tanta gente, del público que nos visita, nos impulsa a seguir mejorando y haciendo grande la fiesta, apostando con ganas y crecer año tras año. Es todo un récord y sin dudas el éxito está a la vista”.

Lo que se viene

El predio ubicado sobre la avenida Libertador permanece abierto durante todo diciembre para que visitantes y turistas puedan recorrer la gran variedad de opciones que ofrece el espacio. La casa del Papá Noel, la muestra de Pesebres del Mundo, la Vida en los Tiempos de Jesús, y la Casita de los Juguetes; además de la ornamentación de todo el predio y la avenida, son algunos de los atractivos que se pueden disfrutar a diario, hasta los primeros días de enero.

Además, este año, desde la comisión organizadora trabajan también en un proyecto para llevar la fiesta a los barrios con variadas actividades (cursos, talleres, intervenciones artísticas).

Para el próximo fin de semana también se espera una grilla repleta de opciones. El viernes, además de los atractivos, el escenario principal contará con la presencia de Los de Imaguaré, Alma Gaucha y Anguirú, entre otros. En tanto, el sábado volverá el tradicional desfile de carrozas, además de un torneo de ajedrez y la presentación estelar de Marcela Morelo. Y el domingo 19, el predio abrirá a las 16; habrá desfile de carrozas, desfile de mascotas y un popurrí de bandas de rock y pop de iglesias cristianas.