Crimen de Natanael: sobreviviente dijo que “no sacaba la vista del cuchillo”

martes 14 de diciembre de 2021 | 7:28hs.

“Hoy yo no puedo trabajar, nadie me toma en ningún tipo de laburo, no puedo tener una vida normal por una desgracia”. Con esa frase, y por sobre todo entre lágrimas por la muerte de su amigo, Iván Gonzálvez (29) describió ayer las severas consecuencias que dejó en su vida el trágico despiste de moto del que le tocó ser protagonista durante la mañana del 13 de julio de 2019 sobre la avenida Victoria Aguirre, de Puerto Iguazú, y en donde además de un adolescente que también resultó con graves lesiones, la peor parte se la llevó quien manejaba el biciclo, quien falleció a raíz de la fuerte caída.

Justamente, por la muerte de éste último, Natanael Moreira (19), ayer en el Tribunal Penal Uno de Eldorado se sentaron en el banquillo de los acusados José Luis Rodríguez (25) y Hugo Hernán Cristaldo (24), otros dos motociclistas que están acusados de haber desestabilizado de una patada el vehículo de los tres amigos luego de una intensa persecución que duró por varios minutos por distintas arterias de la Ciudad de las Cataratas. Y cuya carátula del caso es homicidio doloso en accidente de tránsito.

Según lo que se reconstruyó en la etapa de instrucción del expediente, Cristaldo llegó a instancia de debate como el responsable del puntapié que desencadenó la tragedia.

Mientras, en el caso de Rodríguez como la persona que con un arma blanca, y durante varios tramos de la persecución que se dio desde el salón donde las víctimas habían estado previamente participando de una fiesta de quince años hasta el lugar del despiste, intentó apuñalar a los tres amigos.

Tras la correspondiente lectura del auto de elevación a juicio, desde la defensa de los dos imputados, a cargo de los letrados Jorge Fernandez y Fabián Santa Clara, se hizo un planteo para invalidar la reconstrucción del hecho realizada en agosto de este año, ya que argumentaron no haber sido notificados de la realización de dicha diligencia judicial.

Pero el pedido fue rechazado por los miembros del tribunal quienes aclararon que dicha actuación fue debidamente avisada a las partes.

Sobre el aporte que dio el sobreviviente Gonzálvez, y tras ser consultado por cómo fue la intervención de los acusados en el hecho, recordó que cerca de las 5.30 de la mañana Cristaldo se hizo presente con su motocicleta en la puerta del salón del barrio Unión donde se desarrollaba un cumpleaños de quince. Comentó que en ese momento Natanael, la agasajada y una hermana de la adolescente, se encontraban dentro del salón ya que el evento ya había terminado y que debían entregar el espacio limpio.

Luego, añadió que el imputado habría intentado ingresar al salón, pero que otro joven que se encontraba en la puerta y que estaba sentado junto a su novia le dijo que se retirara ya que la fiesta ya había terminado.

Esto, siempre desde el relato del sobreviviente, hizo que Cristaldo intercambiara insultos con el joven, y que instantes después se tradujo en una pelea mano a mano entre ambos.

Comentó también que tras finalizar la discusión, Cristaldo se alejó del lugar, pero “a los 10 minutos, y tras bajar unas seis cuadras, volvió con otro chico”.

En esa instancia, y al ver la actitud agresiva de estos dos, decidieron subir con Natanael y el otro sobreviviente del hecho, identificado como Yonathan Marcelo Lukachuk, a la moto de la víctima y alejarse del lugar.

“El que iba atrás empuñaba un cuchillo y decía algo así como que hoy alguien iba a morir, en un sentido amenazante”, recordó el testigo, quien afirmó que durante varios trayectos de la huida tuvo que protegerse de los puntazos de Rodríguez con un plástico que tenía en ese momento.

Y agregó que quien iba como acompañante de Cristaldo en ningún momento reclamó las pertenencias que supuestamente le habían robado minutos antes a la salida del salón a quien maneja la motocicleta.

Al recordar los instantes previos al derrape, Gonzálvez contó que “cuando ellos patearon la moto yo me tiro con el nenito (Lukachuk) y el poste me agarra directamente acá (señalando una de sus piernas). Ahí caímos, ellos siguieron su trayectoria como si nada, Recuerdo que él (Natanael) levantó la cabeza como para hablar, pero sólo escupía sangre”.

En otro punto, fue contundente al afirmar ante la consulta del fiscal Federico Rodríguez que fue Cristaldo quien dio la patada que los hizo caer en velocidad. Y que el impacto fue justo en el momento en que estos casi iban pegados al cordón cuneta de la avenida Victoria Aguirre.

Por último reconoció: “Yo no sacaba la vista del cuchillo, por eso estaba ajeno a lo que había a los alrededores”.

Contradicciones a la vista

Por su parte, el primero de los imputados en tomar la palabra ayer fue Rodríguez, quien narró que esa mañana se topó con su amigo Cristaldo en el momento en que se dirigía a comprar a un kiosco.

Aseguró que lo vio muy golpeado y que éste le pidió que lo acompañara hasta el salón donde se realizaba un cumpleaños de quince ya que según él unos desconocidos le habían robado un pulóver y las documentaciones de su motocicleta.

Justamente esta última parte no fue citada por el imputado durante su declaración indagatoria en etapa de instrucción, lo que motivó la consulta del fiscal Rodríguez en torno a este “olvido”.

“Me pidió que le haga el favor de que le acompañe a buscar los papeles de la moto que le habían quitado. Él estaba muy lastimado, le habían pegado mucho. Yo le acompañé por mi propia voluntad”, contó el imputado, quien además agregó: “En realidad no fui con ninguna intención de matar a nadie, me fui sólo porque me pidió que le haga el favor de ir donde estaban estas personas y les pida pasivamente los papeles de la moto. Porque si llegaba a la casa sin los papeles, el papá se iba a enojar mucho, porque la moto es del papá. En ningún momento porté ningún cuchillo”.

También aseguró que en un momento determinado de la persecución, y al ver la gravedad de lo que estaba sucediendo, pidió bajarse de la moto, pero que por la velocidad a la que iban, esto no sucedió hasta después del despiste.

“Me defendí”

En tanto, Cristaldo, a la hora de hablar ante los magistrados, contó que esa mañana cuando llegó hasta el salón uno de los jóvenes asistentes al evento, y que estaba en la vereda, lo insultó y que a raíz de eso se generó una discusión entre ambos.

“Yo me defendí”, aclaró el acusado, quien contó que luego vio cómo un grupo de jóvenes comenzó a saquear lo que llevaba en su motocicleta.

“Me llevaron el pulóver y tenía los papeles de mi moto. Yo no podía volver así a casa, hago dos cuadras y encuentro a un conocido (Rodríguez), le explicó lo que me había sucedido y le dije que estaba todo lastimado y le pedí que me acompañe para recuperar mis pertenencias. Le dije que les pida porque yo estaba muy lastimado”, añadió el acusado.

“Íbamos a un metro de distancia. Yo le iba diciendo que me devuelvan mis pertenencias, hasta que ellos se desequilibran y caen en una canaleta. Yo me asusté al ver el accidente, porque en ningún momento se me pasó por la mente que algo así pudiera pasar. Entonces me fui a mi casa”, completó Cristaldo.

Para hoy se espera la declaración de más testigos, entre ellos el otro sobreviviente, quien al momento del hecho tenía 15 años.