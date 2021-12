Darán a conocer hoy la sentencia por el homicidio de Hugo Wasyluk

martes 14 de diciembre de 2021 | 4:00hs.

Tras una semana de deliberaciones, el Tribunal Penal Uno de Oberá dictará hoy la sentencia del juicio oral y público por el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), hecho por el que trece policías fueron imputados por tortura seguida de muerte, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La novena y última audiencia fue pactada para las 8.30 en el salón de eventos del Oberá Tenis Club (OTC).

El martes pasado, los fiscales Myriam Silke y Elías Bys solicitaron la pena de prisión perpetua para el ex sargento Pedro De Mattos, el ex cabo Carlos Antonio Gómez y el ex agente Ricardo Javier Rodríguez, por considerarlos coautores del delito de tortura seguida de muerte.

Para los oficiales Jorge Antonio Heijo (en actividad) y Wilson Ricardo González (retirado) pidieron 12 y 8 años de cárcel, respectivamente, por no hacer cesar las torturas ni denunciarlas.

Al momento del hecho los cinco citados cumplían funciones en la Comisaría de Villa Bonita y fueron quienes detuvieron a Wasyluk.

En tanto, para el comisario mayor retirado Miguel Ángel Espíndola solicitaron 6 años de cárcel, el doble que lo requerido para sus subalternos Carlos Ariel Lentini, Roxana Andrea Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva y Gustavo Javier Fontana.

Estos seis funcionarios prestaban servicio en la Seccional Primera de Oberá y habrían subestimado el grave cuadro y el pedido de asistencia médica del detenido.

Para la fiscalía son coautores de encubrimiento, omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En tanto, para el médico policial José Orlando Morales (retirado) solicitaron la máxima multa e inhabilitación.

Delito gravísimo

El Tribunal que tendrá la responsabilidad de dictar sentencia está presidido por Francisco Aguirre, secundado por José Pablo Rivero y Jorge Villalba.

Según se probó en la instrucción y se corroboró en el debate oral, la noche del 25 de abril de 2011 Hugo Miguel Wasyluk fue reducido, esposado y torturado por tres efectivos de la Policía de Misiones que prestaban servicio en la Comisaría de Villa Bonita, en complicidad con dos superiores que participaron del operativo y no hicieron nada para evitar los abusos.

Luego fue trasladado a Oberá, donde el médico policial lo revisó a la intemperie mientras comía un asado, subestimando las gravísimas lesiones que tenía.

Finalmente, Wasyluk fue alojado en la Seccional Primera de Oberá, cuya máxima autoridad y encargados de guardia minimizaron su delicado estado, por lo que falleció sentado en la letrina de una celda tras 27 horas de agonía, en los primeros minutos del 27 de abril de 2011.

A estas conclusiones arribaron los fiscales Silke y Bys durante su alegato del martes pasado, en coincidencia con lo que un día antes plantearon los querellantes Rafael Pereyra Pigerl y María Vannela Vignolles, quienes representan a los familiares de la víctima.

“El reglamento policial dice resguardar la vida de la población. La Policía debe infundir respeto, no miedo. Deben preservar la vida, no quitarla. Estamos ante uno de los delitos más graves del Código Penal, que es la tortura seguida de muerte. Por eso debe ser una condena ejemplar. Esto no puede volver a suceder”, subrayó Silke tras su alegato.

“Nadie hizo nada porque había un pacto de silencio entre policías y configuraron la peor de las muertes. Pero la verdad es como el sol, una vez que empieza a asomar no la puedan tapar con manotazos”, concluyó Bys.

También el martes pasado alegaron las respectivas defensas de los trece policías imputados. Por un lado Eduardo Paredes, quien junto a Ramón Butof, asiste a Gómez e Heijo; mientras que Marcelo Carísimo defiende a Rodríguez y González, y Cristina Salguero patrocina a De Mattos.

En líneas generales, los defensores de los cinco de Villa Bonita se unieron tras la hipótesis de un accidente previo que supuestamente lesionó a la víctima, cuestión que en la instrucción fue descartada de plano.

Pero no sólo eso, sino que el testigo Rogelio Gómez, quien dijo que Wasyluk le contó que se cayó de un camión, mostró muchas dudas en el debate y por ello la querella pidió que se lo investigue por falso testimonio.