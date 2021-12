Cooperativas de energía cierran el año con las arcas complicadas

martes 14 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

El cierre de año se va tornando complicado para algunas cooperativas energéticas de la provincia, no sólo por deudas que mantienen con la empresa Energía de Misiones, sino también por la incapacidad de realizar inversiones.

Si bien el panorama es dispar –pues hay algunas que se encuentran en mejores condiciones que otras – las entidades tienen como punto en común la necesidad de incrementar la tarifa teniendo en cuenta el análisis de costos, que deja muy por debajo a los valores actuales.

Al respecto se refirió el presidente de la Federación de Cooperativas de Energía de Misiones (Fecem) Ángel Kuzuka, quien indicó que “todas las cooperativas tienen este problema financiero-económico, que tiene que ver con la pandemia y el congelamiento tarifario”.

“Veníamos prácticamente del 2019 sin incremento tarifarios y tuvimos que soportar todos los aumentos salariales, el incremento de los materiales que usamos que son dolarizados. Además, nos quedamos con desabastecimiento y no pudimos hacer inversiones. También tenemos que aclarar que de la Nación tampoco recibimos ningún tipo de ayuda o subsidio por ese congelamiento tarifario todavía”, explicó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Remarcó que aunque en este último tramo del año sí hubo un pequeño movimiento tarifario, la situación es difícil y complicada. “Son realidades distintas que tiene una cooperativa respecto a las otras, no todas trabajan de la misma manera. Pero este leve incremento algo nos ayuda al menos para poder llegar a cumplir con nuestras obligaciones como por ejemplo, los salarios; y tratar de seguir cumpliendo con la empresa provincial en el pago de la energía. Algunas cooperativas todavía lo están logrando y otras tienen más dificultades, como el caso de la Celo y algunas más que están en esa situación”, adujo. Como se recordará, la Celo fue intimada por Energía de Misiones al pago de las deudas que acarrea, intimación que la empresa realizó mediante el corte de energía a la localidad el lunes pasado (ver La Celo acordó...).

Pensar en el usuario

El presidente de Fecem aclaró que desde las cooperativas entienden también la situación de los usuarios, por eso “sabemos que los incrementos tienen que ser muy medidos para que también puedan afrontar las obligaciones”.

“Sabemos que los salarios tampoco acompañaron la inflación, entonces se hace bastante difícil, tratamos de ir saldando la situación pero en detrimento de la calidad de servicio, porque no podemos hacer inversiones para mejorar”, apuntó.

En ese sentido, aclaró: “Nosotros no pedimos un incremento, lo que hacemos es un análisis de costos y en ese análisis de costos tenemos que decir que estamos muy complicados porque estamos como un 60% por debajo de lo que debería estar”.

“No pedimos ese incremento porque también somos realistas, se va haciendo una evaluación de cómo se puede ir incrementando a poco y lo que se logró este año, que primero fue del 3,9% y ahora el último mes se vio uno del 8%. Con eso llegamos a mejorar un poquito y tenemos que ver cómo se van a comportando los meses subsiguientes. Creemos que debería ir incrementándose de a poco todos los meses, o al menos cada dos meses, no digo para llegar al desfasaje que tenemos pero sí para llegar por lo menos la mitad de eso, para ir de a poquito resolviendo el inconveniente que tenemos”, sostuvo.

Inversiones

Sobre las inversiones que se realizaron este año en Misiones, Kuzuka comentó que se trabajó mucho en mantenimiento de líneas. “Lo que lo que no se pudo lograr o se comenzó y no se logró terminar son las inversiones en ampliación y potencia a nivel interno de cada cooperativa. Cada una trató de ir haciendo lo que puede acorde a sus necesidades, pero no se lograron terminar las obras para esta temporada porque justamente no nos dan los números”, argumentó.

En ese marco, aseveró que lo que más preocupa son las obras más grandes, que requieren inversiones millonarias y dependen de la empresa provincial y del gobierno. “Son las famosas líneas troncales que abastecen a toda la provincia y cooperativas, que son inversiones más grandes y que no se hacen de un día para el otro. Vemos que tenemos algunos cortes, no muy grandes, de 20 minutos a veces un poquito más en cada localidad y es porque estamos con problemas de potencia y eso es lo que está faltando, esas obras que son muy importantes que se va a tener que ir previendo para que se puedan hacer”, explicó.

Graficó que esto se debe en gran parte a la población de más zonas, como también a la actividad industrial que crece en la provincia. “Somos la cara visible en nuestras localidades cuando no tenemos energía, entonces también nos preocupa”, atestó.

Y añadió: “Si una empresa quiere instalarse o ampliar tenemos que repensar bastante para poder darle; lo que queremos es tener la energía suficiente para que una empresa que quiera potenciar pueda hacerlo, porque son potenciales nuevos empleos y crecimiento para la localidad. O sea, nos preocupa bastante y más en esta época donde aumenta mucho el consumo residencial también”.

No obstante, dijo ser optimista pese a todo y que “tenemos que seguir trabajando, poner el hombro todos juntos”.



La Celo acordó el pago de la deuda

La empresa Energía de Mísiones y la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) llegaron a un acuerdo la semana pasada tras una jornada en la que la localidad de la zona centro de Misiones sufrió cortes de suministros por una deuda que mantiene la entidad cooperativa con la empresa de energía provincial.

En el acuerdo, Energía de Misiones se comprometió a dejar sin efecto, a partir del día 7 de diciembre último, la interrupción del servicio eléctrico a la entidad cooperativa. En tanto que la Celo se comprometió a abonar el monto equivalente de las últimas seis facturas emitidas por Energía de Misiones, que ascenderían aproximadamente a los $300 millones. Esto, además de reconocer la deuda por intereses cuya forma de pago se discutirá próximamente.

