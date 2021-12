Blends de Madre Tierra

lunes 13 de diciembre de 2021 | 22:04hs.

La naturaleza es sabia. Desde antaño, y sobre todo las comunidades nativas de nuestras tierras latinoamericanas, han sabido nutrirse de ella aprovechando las hierbas y plantas que brinda la madre tierra para contribuir al propio bienestar de los humanos.

Los tan comúnmente llamados yuyos en nuestra Tierra Colorada son utilizados hasta hoy día como paliativos para contrarrestar dolores y aliviar malestares. Ahora, con la latente premisa de amigarnos con el medioambiente y convivir de manera más saludable con la naturaleza, liberándonos también un poco de químicos, estas alternativas naturales se fueron potenciando, cobrando nuevamente relevancia.

Como el caso de Vanesa Villalba, que comenzó a utilizar hierbas naturales para aliviar sus dolores y encontró una veta que no sólo la ayuda a paliar su situación económica sino también contribuye a otros a mejorar su calidad de vida.

“Las almohaditas terapéuticas las descubrí en YouTube, buscando en 2014 una alternativa para mí, cuando hacía quimioterapia y radioterapia y necesitaba aliviar los dolores que me generaba el tratamiento”, dijo Vanesa en diálogo con El Territorio, explicando cómo surgió Nativa, un emprendimiento que ya lleva cuatro años y la ayudó a florecer en medio de tanto dolor.

“Tomaba muchos calmantes, pero mi cuerpo se sentía muy cansado. Así que comencé a investigar y como era todo natural, me animé a hacerlo”, dijo. De esa manera, con los insumos que tenía en la alacena de su casa como semillas, arroz y porotos, algunas telas y su máquina de coser, fabricó una almohadita terapéutica para aliviar sus dolores.

“Me ayudó a dormir, a conciliar el sueño, alivió mi malestar. Así que también se las hice a mis hijos y de a poco, de boca en boca el emprendimiento fue surgiendo”, recordó.

Aquellas primeras fabricaciones artesanales, llegaron al mercado gracias a la ayuda incondicional de su hermana Karen -quien realizó la primera venta e imprimió las primeras tarjetas del proyecto-.

Con el tiempo, Nazarena Espíndola (18), hija de Vanesa también se sumó a la iniciativa. “Ellas me ayudaron incondicionalmente. Mi familia me apoya muchísimo y estoy muy agradecida”, dijo.

Diversidad y riqueza

Hoy cuentan con una gran variedad de almohadas terapéuticas, todas hechas de manera artesanal y con productos naturales. Manzanilla, eucalipto, menta, lavanda, canela, anís y otras tantas esencias naturales le dan un aroma y función especial a la almohadilla que viene rellena de semillas y granos.

“Fuimos probando entre nosotras, investigando y estudiando también cuáles son las funciones de las esencias, qué alivia, cómo actúan, para qué funcionan. Todo lo fuimos probando; porque cada una tiene una propiedad específica”, dijo Nazarena a este medio, haciendo referencia que sus productos contribuyen a aliviar dolores musculares, de cabeza, menstruales, congestión nasal, cansancio, ojeras y otros tantos malestares.

Todas las almohadas están diseñadas con una tela resistente y a la vez permeable, de modo que pueda cumplir su función. Soportan altas y bajas temperaturas, ya que pueden calentarse para aliviar algunos dolores como cólicos o musculares; o enfriarse en el congelador para contribuir a disminuir dolores de cabeza, golpes y otros. Además, pueden utilizarse también a temperatura ambiente “porque el aroma de la esencia también contribuye a cumplir el objetivo”, explicó Nazarena.

Los productos pueden adquirirse en las ferias locales de Oberá -donde vive la familia- así como también en diferentes ferias de artesanías o fiestas: “Estuvimos en la Fiesta del Inmigrante y el fin de semana pasado también en la Fiesta de la Navidad”.

Además, cuentan con página de Facebook (Nativa almohadas terapéuticas de hierbas y semillas) e Instagram (@almohadasterapeuticas3). Realizan envíos y ya han concretado ventas en Iguazú y Buenos Aires, entre otros puntos.

“Llegar a otros con este proyecto nos deja muy felices porque sabemos que naturalmente ayudamos a contribuir a aliviar el dolor de otros”, dijo Vanesa que no sólo vende sus productos sino también se los obsequia a aquellas familias que tienen niños con autismo o alguna patología, para “hacerles más llevadero el día a día”.

“Lo probé en mí, con mi familia y sé que funcionan. Por eso lo recomendamos. Nos encanta que la gente conozca estas alternativas porque verdaderamente la naturaleza sana, alivia”, dijo destacando que la vida y la Madre Tierra merece que todos aportemos nuestro granito de arena a un mundo “más bueno con todo y todos”.