Misioneros mejoraron su calidad auditiva

lunes 13 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

Siete misioneros mejoraron su audición y calidad de vida al recibir audífonos a través del Ministerio de Salud Pública.

Los beneficiarios, seis de ellos, se acercaron a la sede de la cartera ministerial a retirar los audífonos. En el salón auditórium los esperó Beatriz, quien colocó el par de audífono a cada uno de los ellos y les explicó como funcionaban. El séptimo por cuestiones de distancias, el Ministerio acercó el dispositivo hasta su domicilio.

Lidia, es una de ellos y muy emocionada agradeció a quienes formaron parte del proceso de adquisición de los audífonos, “porque esto es algo que hace mucho tiempo que necesitaba y no podía comprar porque soy artesana y con mis trabajos no me alcanzar para un aparato así”, indicó.

La entrega de este insumo de vital importancia se concretó días atrás y estuvo a cargo del subsecretario de Salud de Misiones, Héctor Proeza, quien estuvo acompañado por el director de Recursos Humanos y Planificación, Javier Mattivi, y el jefe de Residencia, Miguel Ángel Dibiasi.

Los equipos fueron comprados con fondos de Rentas Generales.