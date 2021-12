Puerto Iguazú: retiraron hasta once camiones de basura de un solo barrio

lunes 13 de diciembre de 2021 | 0:05hs.

El Ministerio de Salud de Misiones reforzó la lucha contra el dengue la semana pasada tras el lanzamiento de una campaña de limpieza y concientización para evitar brotes de dengue. Así, en el marco de operativos en simultáneo en doce municipios, se hizo oficial la necesidad de acentuar los trabajos como de hacer hincapié en la responsabilidad de cada vecino de eliminar los criaderos de mosquitos.

En Puerto Iguazú, la campaña se llevó adelante durante todo el año con trabajos de limpieza, descacharrizado y bloqueos en cuadros febriles sospechosos si fuera necesario. Actualmente no se registran casos en la turística ciudad, en tanto los primeros infectados de dengue confirmados mediante ficha epidemiológica y posterior examen de laboratorio se dieron en San Javier, el jueves pasado.

La labor de descacharrizado sigue y los equipos que trabajan en la concientización acerca de la enfermedad continúan recorriendo los barrios, algunos lugares fueron récord en cuanto a la basura obtenida en cada operativo.

“Hemos visitado todos los barrios. Conforme fuimos avanzando, al menos una vez cada quince días íbamos a un barrio y organizábamos con los presidentes barriales para retirar los cacharros”, explicó a El Territorio Juan Carlos Brítez, director de Vectores de la Municipalidad de Iguazú.

Y en un balance de ese trabajo realizado, acotó: “La zona más complicada este año fue el barrio Cataratas, donde retiramos once camiones con cacharros; una zona muy complicada por registrar faltante de agua constantemente y los vecinos utilizan recipientes sin tapa para almacenar agua, por eso constantemente pasamos y revisamos los índices larvarios de la zona” .

“Los becados caminan los barrios, solicitan permiso para entrar y revisar. Llevamos estadísticas y planillas de las visitas, hablamos con los vecinos de la importancia de la limpieza de los patios, en muchas oportunidades los vecinos no entran en razón, pasamos a la semana y sigue todo igual”, indicó Brítez.

“Mucha gente solicita fumigación en sus casas porque dice tener muchos mosquitos, entonces nos acercamos y explicamos que primero deben limpiar el patio y eliminar los criaderos; si en quince días luego de la limpieza del patio, los mosquitos continúan, fumigamos. La fumigación es la última opción, generalmente los vecinos notan que al limpiar, los mosquitos desaparecen”, explicó Brítez.

El municipio cumple con el trabajo de limpieza. Sin embargo, tal como resaltó Jorge Frowein, director de Salud de la Zona Norte, cada uno es responsable del patio de su casa y deben tomar conciencia de que es necesario eliminar los minibasurales, que son potenciales criaderos de mosquitos.

Respecto a la concientización, Frowein sostuvo que todavía es muy difícil y cuesta que el vecino tome dimensión de que si el mosquito nace en el patio, lo más probable es que pique a los que viven en el terreno. “Constantemente los promotores de salud trabajan en la concientización, pero muchas veces no logran que el vecino comprenda su rol en la campaña de erradicación del mosquito Aedes aegypti”, remató.

Campaña en Irigoyen

Si bien en la zona de frontera se trabaja durante todo el año en la prevención del dengue y otras enfermedades vectoriales, días atrás se dio inicio a un nuevo operativo de concientización y prevención en Bernardo de Irigoyen, intensificando así dichas tareas en concordancia con la campaña provincial contra el dengue.

Graciela Ferreira, directora del hospital local, indicó: “Queremos prevenir que haya gente infectada, por lo tanto se hace la campaña para la concientización de la descacharrización, tirar todas las cosas que sean chatarra que están acumuladas dentro de la casa o en el patio de la casa y que pueda contribuir al nido”.

A lo que agrego: “Si bien no tuvimos casos de dengue autóctonos en nuestra localidad, vivimos en una zona fronteriza y de muchos tránsito, por eso las campañas de prevención siempre son muy importantes. Con eso nos aseguramos que el mosquito no prolifere y no se desarrolle la enfermedad”.