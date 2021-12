Acuicultura se sostuvo pese al déficit hídrico

lunes 13 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

El sector ligado a la producción de peces cierra un año favorable, en medio de un contexto de déficit de lluvias por el fenómeno de La Niña que afectó a las cuencas hídricas. La actividad cierra con un incremento en la producción y consumo de pescado, y concluye el 2021 con la firma de un convenio entre el Ministerio del Agro y de la Producción y el Ministerio de Agricultura para fortalecer la actividad en la tierra colorada.

En este sentido, desde el área de Acuicultura y Desarrollo Pesquero del Ministerio del Agro sostienen que el año fue positivo para la actividad. Según afirmó Guillermo Faifer, director de la actividad, “este año hubo un incremento en la demanda de pescados y se están registrando pedidos de cara a las fiestas. Tuvo un rol importante el programa Misiones Pescado, con la comercialización de la producción en diferentes municipios, hecho que promovió e incrementó el consumo, con un producto procesado; y también hizo que las localidades que no tenían acceso a los productos congelados tuvieran acceso”.

Luego, se mostró expectante con la continuidad del programa de cara al año que viene, al definir que “el 2021 fue un año de crecimiento, excepcional en cuanto a la historia de la acuicultura de la provincia de Misiones”.

Asimismo, Faifer se refirió sobre cómo se comportó la actividad en un período que estuvo marcado por la falta de abundantes y continuas precipitaciones en la tierra colorada. Sobre este punto, consideró que el mayor impacto del déficit hídrico se dio en aquellos productores de peces que no tenían los estanques construidos de manera correcta. “Se sintió más en los productores que tenían estanques que no fueron construidos de acuerdo a los detalles técnicos para iniciar con una acuicultura para autoconsumo o para la comercialización. Es que para esta actividad hay que tener en cuenta el caudal del agua del arroyo o de la vertiente con la que se va a abastecer el estanque, además de aquellos que no ajustaron la dimensión del estanque”, explicó el especialista.

En este contexto, Faifer refirió que “algunos productores tuvieron algunas restricciones, pero pudieron sobrellevar la actividad”.

Para ello, desde Agro se entregaron créditos para atenuar el déficit hídrico, como también se avanzó en la capacitación a los productores para realizar controles técnicos y del agua, entre otras demandas.

Por otra parte, el encargado del área de Acuicultura y Desarrollo Pesquero del Ministerio del Agro y de la Producción comentó que de acuerdo al último censo de la actividad, que se realizó en 2016, en la provincia hay un total de 1.800 hectáreas destinadas a la acuicultura, con un total de 3.800 productores abocados a ella.

También precisó que la especie que más se produce en los estanques misioneros es el pacú, aunque también se registra un fuerte trabajo en la producción de otros tipos de peces, como surubí, dorado y carpas. Sobre esta última, acotó: “Son las que más se cultivan últimamente porque son las más rústicas y las menos exigentes al momento del consumo de los alimentos balanceados”.

Fortalecimiento

Semanas atrás, se concretó la firma de un convenio entre Agro y Agricultura de la Nación, con el objetivo de potenciar la actividad piscícola, para la ejecución de fondos en el marco de la Ley de Desarrollo de la Acuicultura, de la cual Misiones es la primera provincia del país en recibir capital para ello.

Sobre este punto, Faifer se mostró expectante con la iniciativa, que permitirá un acompañamiento técnico y capacitación a los productores, con la finalidad de mejorar la productividad y la eficiencia del cultivo.

De esta manera, Misiones tendrá la posibilidad de ejecutar fondos destinados al fortalecimiento técnico de la producción primaria piscícola, que alcanza un financiamiento de 12.421.807 pesos y beneficiará a 240 productores de la tierra colorada.



En cifras

1.800

Según el último relevamiento, que se hizo en 2016, son 1.800 las hectáreas destinadas a la producción de peces en toda la provincia.