Mica contó cómo transita su embarazo

Feliz por el momento que vive junto a Cubero, Mica Viciconte contó cómo transita su embarazo. “Me fui a la radio a trabajar y en la tanda fui al baño, me hice el evatest y me dio positivo”, contó Mica Viciconte en diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez.

La mediática contó que ya tiene pancita y que se le pasaron los malestares del principio del embarazo. “Ya salió la panza, no tengo ni cansancio ni dolor. Entreno con una profesora que me guía y está al lado mío”, dijo. Y por último, habló de la familia que sueña conformar, junto a su pareja y las hijas de él. “Yo quería formar mi familia. Y mi familia es Fabián y las tres niñas que van a tener un hermano”.