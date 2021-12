Compraventa de autos usados creció en noviembre 5,43% interanual

domingo 12 de diciembre de 2021 | 14:00hs.

Las operaciones de compraventa de autos usados aumentaron en noviembre 5,43% interanual y 8,53% en relación a octubre, de acuerdo al último informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).



En noviembre se comercializaron 152.866 vehículos usados, lo que representó un crecimiento del 5,43% respecto del mismo mes de 2020, cuando se vendieron 144.994 unidades.



En tanto, en los primeros once meses del año se vendieron 1.538.981 autos usados, con un incremento del 13,47% en relación al mismo período de 2020, cuando se comercializaron 1.356.299 unidades.



En ese sentido, el presidente de la CCA, Alberto Príncipe, destacó que “la venta de autos usados volvió a crecer en noviembre, ante el complejo momento que transita el país”, y confirmó que “faltando un mes para finalizar el año, las ventas anuales ya superaron el 1,5 millones de vehículos y nos aproximamos al volumen comercializado en 2019 con 1,7 millones”.



Príncipe señaló también que se trata de operaciones que se realizan prácticamente sin financiación, y dijo que “la realidad del mercado es hoy muy compleja pese a los números mencionados, debido a que los stocks en los locales están prácticamente vacíos por falta de autos; algunos venden si en la transacción el comprador entrega otro auto como parte de pago; otros tratan de comercializar solo los autos que la gente les entrega para su venta y muchos directamente no venden porque no pueden reponer las unidades, sumado a que los sobreprecios están a la orden del día”.



“Con este panorama y en un contexto económico parecido, los volúmenes a comercializar en 2022 estarían dentro de los actuales, pero si el Gobierno nacional logra una exitosa renegociación de la deuda y se encauza la economía, nuestro sector pasaría a ser parte importante del futuro, por su gran posibilidad de generar empleo rápidamente mediante los diversos segmentos que participamos en su recomposición”, argumentó.



Por marcas, el ranking de autos usados más vendidos es liderado por Volkswagen con los modelos Gol y Trend, seguido por Chevrolet, con el modelo Corsa y Classic; y Toyota Hilux.



En términos porcentuales, la región en la que más crecieron las ventas de autos usados en el período de enero a noviembre fueron ciudad de Buenos Aires (+36,46% interanual), Tierra del Fuego (+31,71%) y La Rioja (+27,43%).