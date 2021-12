Una fiesta que invita a vecinos y turistas a vivir una Navidad misionera

domingo 12 de diciembre de 2021 | 8:21hs.

El brillo de la Navidad continúa desplegando su esplendor en Leandro N. Alem. La inaugurada edición de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral trajo a la ciudad visitantes de otras partes de la provincia y el país, quienes participan de la apuesta y disfrutan en familia o con amigos de la gran variedad de propuestas y actividades que ofrece la celebración.



La fiesta se lleva a cabo en el predio de la Navidad, ubicado sobre Avenida Libertador. Este fin de semana comenzaron las presentaciones en vivo con shows artísticos, desfile navideño y artistas de renombre. Sin embargo, además de estas opciones, el espacio permanecerá abierto al público durante todo diciembre para que los interesados puedan recorrer las instalaciones, visitar las muestras temáticas y apreciar la ornamentación.



El cronograma de hoy propone actividades para todos los gustos y edades. Desde las 7, en el circuito “Canepele” se realizará la IV edición de la Carrera Navideña organizada por el grupo Tavy Running de Alem, una propuesta de atletismo que reúne a unos 500 participantes.



En tanto, el parque abrirá sus puertas a las 17, con una exposición de autos antiguos que luego desfilarán por las calles céntricas de la ciudad. Hacia las 19.30 se subirá el telón del escenario principal para dar inicio al Encuentro de Coros, una de las presentaciones más emblemáticas de la fiesta ya que esta celebración inicialmente se llevaba a cabo como un encuentro coral de las diferentes iglesias y organizaciones de Alem. Además de los coros, también participarán ballets y solistas, y el broche de oro estará a cargo de la banda regional Tinku Marka.



El ingreso al predio será libre y gratuito durante toda la jornada.



Cada año, más adeptos

En la gala inauguración hubo alrededor de 7 mil personas disfrutando del desfile de carrozas y relatos. Muchos también participaron de los demás atractivos del predio y la fiesta culminó cerca de las 00.30.



Desde la organización destacaron al respecto que año tras año la cantidad de visitantes aumenta. El público que disfruta de la fiesta no sólo llega de otros puntos de la Tierra Colorada, sino también de Corrientes, Chaco, Entre Ríos y otros puntos.



“Venimos de Federación. Tenemos parientes en Misiones y vinimos a pasar las fiestas con ellos. Así que nuestra visita incluyó el paseo por esta fiesta mágica, no podíamos no participar”, dijo Camila quien viajó con su esposo Mauro y sus dos hijos a Alem.



Al igual que ellos, Lautaro (5) y Felipe (8) vinieron de Buenos Aires para disfrutar la fiesta con sus padres y familiares misioneros: “Vinimos a decirle a Papá Noel que este año pasamos la Navidad acá y que nos portamos re bien”, dijo Felipe, el mayor de los hermanos, a El Territorio.



Anoche se esperaba la misma cantidad de visitantes que en la primera jornada.



En Alem, las reservas hoteleras están cubiertas casi al 100 por ciento desde hace ya una semana, por lo que los organizadores también destacan que la fiesta es un atractivo que fomenta además el turismo en la ciudad.

Programa

Hoy:



7: en el Circuito Canepele se realizará la tradicional Carrera Navideña.



17: Apertura del parque



-visita a muestras temáticas



-exposición de autos antiguos



-desfile de vehículos por las calles de la ciudad





19.30: Encuentro de coros



- presentación de ballets y solistas



- Tinku Marka



El ingreso al predio para ese día es libre y gratuito y durante esa jornada no habrá desfile de carrozas.