Misiones es la provincia con mayor índice de cuentapropistas del país

domingo 12 de diciembre de 2021 | 12:30hs.

De las 23 provincias, trece tienen una mayor proporción de empleo público que de empleo privado registrado. En la cima de este ranking se encuentra La Rioja y en la base Córdoba. En tanto, por provincia, la caída de los puestos de trabajo privados ha resultado heterogénea. En este sentido, Misiones se encuentra en la media, teniendo mayor proporción de empleo privado que de público, pero siendo la provincia con mayor índice de cuentapropistas del país.



Mientras que en lo que refiere a los salarios reales privados del país, se determinó que se encuentran en su piso más bajo en más de 10 años. Su evolución se manifiesta oscilante y descendiente, respondiendo al juego entre las negociaciones laborales y la inflación que los erosiona. Hacia el interior del país, todas las provincias han padecido una caída de las remuneraciones reales donde Tucumán (-26%), Neuquén (-19%) y Corrientes (- 19%) se encuentran entre las más perjudicadas, seguidas por Misiones y Mendoza (- 17%).



Estos datos se desprenden de un informe de coyuntura del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de Fundación Mediterránea, que determina que en la última década cayó el salario real en todas las provincias y sólo diez de ellas tienen hoy más empleo.



El análisis, de las investigadoras Laura Caullo y Azul Chincarini, explica que el mercado laboral argentino muestra una participación del 46% de la población total, números que se encuentran todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia.



De ese 46% activo, un tercio de la población se encuentra trabajando en el sector privado: el 22% se desempeña como trabajador asalariado privado, donde un 13% son empleados registrados y un 9% informales. Al mismo tiempo, un 10% de la población es cuentapropista y una participación reducida del 1,3% y del 0,3% de la población está compuesta por patrones y trabajadores sin remuneración, respectivamente. Por otro lado, al empleo público lo ocupa un 8% de la población total.



No obstante, “hacia el interior del país, el trabajo asalariado registrado del sector privado no siempre supera al del sector público”, se remarca.



En la Tierra Colorada

En el caso de Misiones, la población inactiva corresponde al 53 por ciento, un punto menos que la media nacional. Según argumentaron desde la consultora, los inactivos son aquellos que no buscan trabajo, ya sea porque estudian, son amas de casa o rentistas, es decir, están fuera del mercado laboral. A diferencia de los desocupados que son los que buscan activamente trabajo y no lo encuentran. En este margen, Misiones cuenta con un 2% en estas condiciones.



En tanto, dentro de lo que correspondería al mercado laboral, Misiones es la provincia que registra la mayor proporción de cuentapropistas, siendo un 13% de los trabajadores. En la media nacional, este sector alcanza el 10%.



En lo que refiere al empleo público, la Tierra Colorada tiene un porcentaje del 11%, similar a lo que ocurre en Entre Ríos aunque superior al promedio del total país (8%). La Rioja con un 18% es la más alta y Córdoba con un 5% es la que registra la menor cantidad de empleados públicos.



En contraposición, respecto del empleo privado, Misiones alcanza el 9% para registrados y número similar para no registrados, un total de 18% de empleo privado. A nivel nacional, las cifras de estas franjas se encuentran en el orden del 13 en registrado y 9% en no registrado respectivamente. Caba (20%) y Tierra del Fuego (19%) las que poseen mayor número de privados registrados; mientras que Salta y Mendoza son las jurisdicciones que albergan mayor cantidad de empleados privados no registrados (13% ambas).



“Los resultados anteriores no resultan sorprendentes dada la evolución del empleo asalariado formal. Este último, ha mantenido un curso descendente desde el primer trimestre de 2018 que fue acentuado durante el 2020, alcanzando en el segundo trimestre de 2021 unos 6,2 millones de puestos de trabajo, un valor que no supera a los niveles prepandemia y se asemeja a la misma cuantía registrada hace 10 años atrás en 2011”, detalla el informe.



Al tiempo que aduce: “A nivel provincial, es posible comparar la situación del empleo formal hace una década atrás (2011) con la observada en el primer semestre 2021. Este ejercicio no refleja un desempeño homogéneo entre las jurisdicciones, sino todo lo contrario”.



De esta manera, comparativamente de 2011 a 2021, entre las provincias que crearon puestos de trabajo se ubican Neuquén (+26%), Chaco (+11%), Corrientes (+10%), Misiones y Tucumán (ambas con +7%). Mientras que Catamarca (-13%), La Rioja (-10%) y San Juan (-7%), se encuentran entre las provincias que perdieron más puestos de trabajo en esta comparación”.



Remuneraciones

En consonancia, el documento determina que al estudiar la evolución de las remuneraciones reales en la última década, se exhibe un curso oscilante, pero de tendencia negativa, producto de la erosión de una inflación en ascenso.



“Nuevamente, comparando el primer semestre 2011 con el del año 2021, se observa que, en todas las provincias, la caída de los salarios reales del sector privado ha sido generalizada. A nivel nacional, la reducción fue del 10%, donde Tucumán (-26%), Neuquén (-19%) y Corrientes (-19%) se posicionaron entre las más afectadas. Misiones –junto a Mendoza - se encuentra entre las que siguen en cuanto a nivel de afectación, con una caída del salario que alcanza el 17%.



Mientras, Formosa (-7%), La Pampa (-7%) y Caba (-8%), resultaron las jurisdicciones que presentaron una menor caída del salario real privado en los últimos diez años.

Registran fuerte recuperación del empleo privado

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) develó que durante once meses del presente año, el empleo privado se mantiene en recuperación consistente. Con el análisis de datos oficiales del Ministerio de Trabajo, según consignó Ámbito, la consultora pudo dar cuenta de que septiembre fue el mejor mes del año con la creación de 19.600 puestos de trabajo registrados.



La recuperación del empleo estuvo impulsada por Construcción (+5.200), Industria (+3.500), Turismo y gastronomía (+3.500) y Comercio (+3.300). Por su parte, Servicios sociales y de salud (-423) y Finanzas (-285) fueron los dos sectores que más cayeron en el período.



En el mencionado informe, Cepa realiza una distinción entre los sectores más dinámicos que superaron valores pre-covid, los sectores en recuperación que aún no llegaron a niveles pre-covid y aquellos en crisis que aún no logran repuntar.



Entre los sectores dinámicos, sobresale el desempeño de la industria. Se indicó que con la variación del último mes, este sector ya creó más de 30 mil puestos de trabajo con respecto a febrero de 2020, logrando llegar a la mayor cantidad de empleos desde marzo de 2019.



Otro sector que también resalta por su creación de empleo es Inmobiliarias, quien cuenta con un saldo de más de 30 mil puestos creados en comparación a la pre-pandemia. Por último, en este mes el sector Construcción superó sus valores de febrero 2020 y entro al conjunto de sectores dinámicos.



En los sectores en recuperación, Comercio se encuentra muy cercano a alcanzar los niveles pre pandemia y ya suma 9 meses de constante crecimiento.