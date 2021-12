Con una Yamila imparable, Boca ganó también la Superfinal

domingo 12 de diciembre de 2021 | 8:02hs.

El 2021 del fútbol femenino de la Primera División llegó a su fin ayer por la noche y Boca se llevó el Supercampeonato con goleada ante San Lorenzo.



Ambos conjuntos volvieron a enfrentarse por un título tras la victoria de las Santitas en la final del torneo Apertura y las Gladiadoras se tomaron revancha.



San Lorenzo llegó a esta instancia por haberse coronado campeón del Apertura, venciendo a Boca en los penales. En los 90' habían igualado 1-1.



Boca, por su parte, superó a Independiente, River y UAI Urquiza en su camino hacia el título del torneo Clausura.



En la finalísima de ayer, la misionera Yamila Rodríguez se lució con un doblete para darle una nueva corona con el Xeneize.



La de la Tierra Colorada abrió la cuenta en el estadio Ciudad de Vicente López y, antes del final de la primera etapa, Clarisa Huber aumentó la cuenta.



En el inicio del complemento, Eliana Medina puso, con un golazo, el 2-1 para las Santitas, que comenzaron a manejar los hilos del encuentro.



Pero en el mejor momento de San Lorenzo, Camila Gómez Ares, con una gran volea, estampó el 3-1 que le dio tranquilidad al Xeneize y prácticamente definió la final.



Ya con el partido resuelto, Boca tuvo más espacios y en una contra aprovechó Yamila Rodríguez para aumentar la cuenta y llegar a los 13 goles en la temporada del fútbol femenino.



Ya en tiempo de descuento, Sindy Ramírez de cabeza puso el definitivo 4-2.



Además del título, las Gladiadoras tuvieron un momento de gran emoción cuando su capitana, Florencia Quiñones, fue reemplazada y recibió la ovación de la hinchada en su último partido como profesional.



La ahora ex jugadora asumirá de manera completa sus funciones como parte del cuerpo técnico de las selecciones sub 15 y sub 17 junto a Christian Meloni.

Con los dos goles de ayer ante San Lorenzo, Yamila Rodríguez alcanzó los 13 tantos en la temporada y quedó como la máxima goleadora del año en el fútbol femenino.