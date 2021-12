Abuso en Posadas: el compromiso de los vecinos y la espera de elementos clave

domingo 12 de diciembre de 2021 | 6:03hs.

Era de madrugada y una pareja escuchó alarmantes ruidos en la habitación continua. Golpes, gritos y hasta arcadas, que sembraron mucho miedo, al punto de que se atrincheraron contra la puerta por miedo a que esa violencia también los alcance.



Pero no se preocuparon sólo por ellos y reportaron lo sucedido al sistema de emergencias 911, que atendió su llamada y mandó rápidamente patrullas al lugar. Empatía, compromiso y eficacia por parte de efectivos de la Policía de Misiones hicieron que esos ruidos no terminen en el peor de los silencios. En la muerte.



Hoy se cumple una semana de esa secuencia ocurrida en un edificio sobre la avenida Lavalle de Posadas. Como muy pocas veces ocurre, el acusado fue detenido in fraganti, al punto que los efectivos que irrumpieron en ese departamento prácticamente lo sacaron de encima de la víctima, que se encontraba casi sin signos vitales debido a que una cinta le rodeaba el cuello y le tapaba la nariz y la boca.



Después de liberarla la reanimaron con técnicas de RCP allí mismo, ya que tenía el rostro colorado por la falta de aire.



El implicado fue identificado como Pedro Alejandro N. (26), un estudiante de medicina radicado en Santo Tomé que el año pasado volvió a la capital provincial, de donde es oriundo, debido al avance de la pandemia por coronavirus. Se trata de un hombre de contextura física grande, que en sus redes sociales se exhibe como practicante de artes marciales.



Su identidad, las fotos de su detención y redes sociales se viralizaron en forma de escrache y rápidamente se supo que en la localidad correntina tiene una causa por violación de domicilio. No se descarta, según pudo saber este medio, que esta semana se sumen más denuncias en su contra.



Sobre la víctima se puede decir que es una estudiante de 21 años del interior de la provincia que vivía sola en lo que terminó siendo la escena donde casi muere. Fue dada de alta el lunes posterior al ataque y el jueves una persona cercana a ella descargó con bronca en sus redes sociales: “Mi amiga hoy se recibía, pero hoy estamos esperando que declare este hijo de mil p... que le cagó la vida. Ojalá te den condena de por vida, y te hagan cosas 15 veces peores de las que le hiciste a ella. Hijo de p...”.



Pedro Alejandro fue trasladado el último viernes al Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del juez Miguel Mattos, quien lleva adelante la investigación. Allí designó un abogado particular, el letrado Federico Tilli, y se abstuvo de declarar. Dado que la investigación recién empieza, seguirá detenido y su defensa aún no realizó pedidos formales.



Al joven se lo acusa de femicidio en grado de tentativa y delito contra la integridad sexual. La Justicia espera aún los informes médicos para definir la acusación por el abuso. De todas formas un informe preliminar detectó lesiones compatibles con una agresión sexual, además de escoriaciones sufridas por parte del agresor.



Asimismo, fuentes ligadas al proceso señalaron a El Territorio que sobre este punto la prueba clave es la declaración de la víctima y nada puede analizarse de forma independiente, sin su testimonio. Lo que diga la joven en sede judicial, una vez que los profesionales que la están conteniendo y atendiendo lo aprueben, será central.



La prueba clave



Una de las pruebas clave para los investigadores judiciales, en la que también se basará la defensa a la hora de definir una estrategia, son los informes de las cámaras de seguridad, privadas y públicas, del edificio sobre la avenida Lavalle donde ocurrieron los hechos.



“Ninguna hipótesis puede descartarse”, se repitió esta semana y, al respecto, las posibilidades se reducen a dos. Una es que el agresor, como lo hizo en Santo Tomé, haya ingresado de forma ilegal al lugar; la otra es que haya llegado al lugar con la víctima y esta le haya abierto la puerta para que luego ambos vayan al departamento, aunque eso no anularía un intento de asesinato ni una violación.



En este sentido, la víctima declaró el mismo domingo que no conocía al agresor y que éste apareció de repente encima suyo mientras descansaba. Según reconstruyeron al momento los pesquisas, el hombre habría ingresado por la puerta principal del departamento, debido a que cuando las comisiones policiales llegaron al lugar, la puerta no estaba trabada con llave.

El único ingreso al edificio es un portón frontal que tiene una puerta. Foto: Federico Gross

El edificio en el que ocurrió la horrorosa secuencia es muy seguro, con un portón frontal que tiene en su estructura una puerta por la que ingresan y salen los inquilinos. Varios vecinos, que prefirieron no hacer declaraciones públicas ni revelar su identidad, expresaron a El Territorio que la única forma de acceder es con llaves e incluso no hay picaporte del lado de afuera, que da a la calle.



“Está lleno de cámaras adentro”, expresaron, mostrando además que hay un aparato más en la calle que apunta al ingreso. De todas formas, la administración pidió extremar aún más las medidas de seguridad ante el hecho. Los especialistas también analizan dos teléfonos celulares y una computadora que fue hallada en la escena.



En este contexto, durante la semana que empieza serán citados a prestar declaración testimonial las personas que intervinieron en el hecho. Efectivos policiales -que fueron reconocidos por su labor por parte del Ministerio de Gobierno esta semana- y vecinos. También se pedirán los informes pertinentes al 911, como ser audios.



La investigación avanza con las inevitables comparaciones con el femicidio de Lucía Maidana en 2013 y otras tres violaciones de jóvenes estudiantes en la capital provincial. Es que si bien el atacante fue identificado mediante su perfil genético, no saben quién es y los hechos siguen impunes.



La posibilidad latente de que vuelva atacar, el temor por parte de la sociedad y la deuda de la Justicia misionera que sigue sumando intereses a medida que pasan los años hace que todo hecho que reúna ciertas características, todas las que en este caso se investigan, sean mirados con mucha atención.



De ser posible aquí también se harán las pruebas de ADN de rigor para confirmar o descartar esta tesis.

Intentó ingresar a un domicilio en el año 2019

Pedro Alejandro N. (26) tiene un antecedente por intentar ingresar a un edificio ilegalmente en Santo Tomé, según confirmó esta semana a El Territorio el fiscal de la localidad correntina, Facundo Cabral.



“Acá tiene una causa por violación de domicilio. Había entrado a un complejo de viviendas y fue pillado”, manifestó Cabral.



El hecho ocurrió en 2019, según trascendió en las redes sociales. El acusado saltó un muro perimetral para ingresar al complejo de viviendas y luego incluso tomó una escalera para meterse a una de las moradas mediante el lavadero.



En el lugar vivían dos hermanas, que por la hora -cerca de las 7 de la mañana- advirtieron la situación, por lo que pudieron llamar a los vecinos y a la dueña del lugar. El posadeño fue retenido hasta que llegó la Policía y se llevaron detenido. Su coartada fue: “Me dijeron que había un after”.



El funcionario judicial Cabral también declaró que el lunes pasado se allanó el departamento del sospechoso en la localidad correntina, mediante un exhorto del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo de Miguel Mattos. “Se buscaba saber si conocía a la chica víctima en Posadas”, puntualizó entrevistado.



Al respecto, diversas fuentes con acceso al expediente expresaron que no se hallaron elementos de interés para la causa que es llevada adelante en la capital provincial.