El sueño de una gran América Latina

domingo 12 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

Un ex limpiabotas convertido en tornero mecánico y luego líder de un poderoso sindicato hasta presidir (2003-2010) el mayor país de Latinoamérica, está de vuelta. Luiz Inácio Lula da Silva no lo hizo público aún, pero todo indica que va por un nuevo mandato para preocupación de la derecha y alegría de los sectores más desprotegidos. Su popularidad crece, como su reconocimiento. Por su gestión en 2010, Lula da Silva encabezaba la lista de los personajes que habían cambiado al mundo, logrando superar en tal sentido al ex presidente de Estados Unidos Barack Obama. Quien es considerado un hijo genuino de la clase trabajadora, Lula, logró dar pasos gigantes para acabar con las desigualdades sociales y la pobreza en Brasil. Pero el sueño de aquel lustrabotas que había dejado los estudios para ayudar a sus padres a llevar algo de dinero a su casa, se terminó de la forma menos pensada. Quedó inmovilizado y en prisión en la compleja red judicial denominada Lava Jato. Fue el juez, luego ministro de Justicia de Jair Bolsonaro y ahora candidato a presidente, Sergio Moro quien condenó a Lula da Silva a 12 años de prisión. Posteriormente el Tribunal Supremo de Brasil redujo la pena a un poco más de 10 años. Tras desestimarse la causa por la Justicia de su país, en noviembre de 2019, Lula da Silva salió de la cárcel de Curitiba, capital del estado de Paraná al sur del país, tras 18 meses de estar preso por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero. Fue una causa donde el juez y los fiscales operaban juntos para condenar a Lula, que fue dado a conocer por intervenciones telefónicas, donde daban cuenta la connivencia entre los acusadores y el juez. Apenas fue liberado manifestó que no habían arrestado a un hombre, sino que intentaron matar una idea. Desde el primer minuto de recuperar la libertad expresó su anhelo de convertir la región en una gran América Latina.



El viernes, Lula estuvo en Plaza de Mayo en conmemoración del Día de la Democracia y los Derechos Humanos, que encabezó el presidente Alberto Fernández y del que también participaron la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex mandatario de Uruguay, José Pepe Mujica. Primero agradeció la solidaridad que recibió del pueblo argentino y de Alberto Fernández durante su encarcelamiento. Luego, opinó que la década pasada, marcada por gobiernos progresistas y humanistas en la región, significó el mejor momento de la democracia de la Patria Grande, en relación a América Latina. Se refería al período 2003-2010, cuando estaban en el poder en la Argentina Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en Venezuela Hugo Chávez. Con Evo Morales en Bolivia, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica en Uruguay, con Fernando Lugo en Paraguay, con Rafael Correa en Ecuador y con Michelle Bachelet y Ricardo Lagos en Chile. Al repasar lo que se hizo en ese período indicó la reafirmación del Mercosur, la creación de la Unasur, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.



Como se indicó, Lula todavía no es candidato, pero habla como tal. De hecho, una encuesta publicada el miércoles por medios locales de Brasil arrojó que es favorito para ganar los próximos comicios generales programados para octubre de 2022, y en los cuales, tentativamente, alcanzaría el 46% de los votos. Según ese sondeo, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) puede salir airoso incluso en primera vuelta y aventajaría hasta 23 puntos porcentuales al actual mandatario Jair Bolsonaro. Según esa muestra mucho más retrasados quedarían el ex juez Sergio Moro, con un 10 por ciento y el ex ministro Ciro Gomes con un cinco por ciento.



Quizás basados en estos números, el ex presidente de Uruguay José Pepe Mujica (2010-2015) que precedió a Lula en el discurso afirmó que en su vida tuvo muchos oficios y que esta vez, debía asumir la tarea de presentar a quien consideró compañero y amigo Lula, que será el presidente de Brasil.



Pepe Mujica en su discurso llamó a los argentinos a cuidar la democracia y no estropearla tras reconocer que como sistema de gobierno no es perfecta, pero hasta ahora no se ha encontrado un sistema mejor.



Se entiende que representó un importante espaldarazo para el sueño de Lula de volver a la presidencia. También la vicepresidenta Cristina Fernández, expresó el deseo de que el ex mandatario brasileño vuelva a ser presidente de Brasil, al sostener que lo necesitan millones de brasileños y brasileñas que quieren volver a sentirse incluidos, a tener un trabajo y un salario digno, a poder llevar a sus hijos a la universidad. A nadie escapa que, si Lula llega a retomar al poder, el gobierno argentino también será beneficiado por la buena relación que tienen.



Todo ello se concretó en el marco de un multitudinario acto para conmemorar los 38 años del retorno a la democracia y el día de los Derechos Humanos, en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Cada 10 de diciembre, la Argentina celebra la asunción al poder del presidente Raúl Alfonsín (UCR) que se dio en el 1983, después de siete años de dictadura militar.



El último orador fue el presidente Alberto Fernández, quien encabezó la convocatoria denominada “Democracia para siempre” con el que también celebró el segundo aniversario de su asunción, en un acto en el que la negociación de la deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estuvo en el centro de la escena. El mandatario nacional allí afirmó que la Argentina del ajuste es historia y resaltó que en las tratativas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda que contrajo la gestión de Cambiemos no se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social. Allí volvió a ratificar la decisión de cumplir con las obligaciones que asumieron otros, en referencia al gobierno de Mauricio Macri. Pero aclaró que asumir esas obligaciones no implicará que sea a costa de la salud pública, de la educación pública, de los salarios, de las jubilaciones, rechazando cualquier tipo de ajuste. También tuvo tiempo para contestarle a Cristina que no tenga miedo que el acuerdo al que se va a llegar, no va a ir en contra de la inclusión y desarrollo. Si bien estuvieron juntos en la cena del día anterior con Lula, Mujica y Sergio Massa entre otros, la ex presidenta aprovechó la plaza llena para marcarle la cancha a su socio político.



El multitudinario acto sirvió para que Alberto Fernández hiciera un breve repaso de gestión. Desde cómo apenas asumió, en 99 días apareció la pandemia que trastocó los planes previstos y tuvo que modificar la agenda y postergar algunas decisiones, dando prioridad al cuidado de la salud con la vacunación y permitir ahora volver a recuperar progresivamente la actividad normal en todos los ámbitos.



Al hacer mención a la recuperación de la democracia rindió homenaje a las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo que resistieron la dictadura y dieron ejemplo de lucha. Tras recordar que se juzgaron a lo que eran los jefes del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, indicó que ello le valió a la Argentina ser reconocida por la comunidad internacional que premió al país con la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.



Asunción en Diputados

El otro dato político importante de la semana representó la nueva composición del Parlamento argentino. Diputados nacionales como senadores electos en noviembre asumieron formalmente sus funciones. Como se viene indicando en el Senado de la Nación, esta vez Misiones no tuvo recambio de bancas donde siguen hasta diciembre 2023 Maurice Closs, que sigue como vicepresidente primero del senado, y Magdalena Solari Quintana (ingresados por la renovación) y Humberto Schiavoni, quedó como jefe del bloque de senadores del PRO.



En diputados, el cuerpo legislativo seguirá presidido por Sergio Massa, que deberá lidiar con nuevos bloques e interbloques por la cantidad de divisiones internas. Los elegidos en la provincia de Misiones, suman siete bancas, estarán distribuidos en tres interbloques diferentes: los diputados electos Martín Arjol y Florencia Klipauka se sumarán al diputado Alfredo Schiavoni para ser parte del interbloque Juntos por el Cambio, que conduce Mario Negri, que desató una lucha intestina de alto impacto. El nudo del conflicto es que el grupo que responde a Martín Lousteau alega que Negri no puede seguir presidiendo el bloque porque lleva cuatro períodos haciéndolo y, cuestionándole haber perdido las elecciones en su provincia -en referencia a las Paso- donde votaron todos los ciudadanos, ya que en internas partidarias sí había triunfado. Lo cierto es que el propio radicalismo cordobés le pide -para recuperar la unidad- que Negri renuncie a presidir el bloque. No es la única pelea que tiene el radicalismo, aún más escandalosa fue la del Comité de la Juventud, hasta un cruce que casi llegó a las piñas entre Lousteau y Gerardo Morales.



Volviendo a la composición de la Cámara baja, los diputados Héctor Bárbaro y Cristina Brítez seguirán integrando el interbloque del Frente de Todos que conduce Máximo Kirchner; y los diputados del bloque del Frente de la Concordia Misionero, Diego Sartori y Carlos Fernández son parte del recientemente creado interbloque Provincias Unidas, que conduce Luis Di Giácomo. La recomposición provocó que la Cámara de Diputados se quedara sin mayoría parlamentaria. Los de mayor representatividad son el Frente de Todos con 118 diputados y Juntos por el Cambio con 116, se ubican como la primera y la segunda minoría. Pero como se dijo, aparecieron otros espacios políticos que agrupan a 23 diputados nacionales, a los que deberá recurrir el oficialismo o la oposición mayoritaria, porque ninguno de esos espacios puede lograr el quórum propio. La particularidad es que en la veintena de legisladores figuran diputados de la renovación, Sartori y Fernández del interbloque Provincias Unidas. Similar espacio de poder de fuego consiguió el interbloque de la izquierda, el de los libertarios de Javier Milei, el Federal que agrupa a bonaerenses, cordobeses y rosarinos. Con este escenario Massa deberá redoblar su capacidad negociadora para conseguir tanto quórum como aprobar leyes.



En la Legislatura de Misiones

En Misiones también hubo recambio de legisladores, pero éstos fueron votados en el mes de junio donde la renovación ganó por más de 20 puntos. Fue uno de los tantos argumentos esgrimidos en sesión especial celebrada el viernes, para reelegir al diputado Carlos Rovira en el cargo de presidente de la Cámara de Diputados. Votaron por la continuidad del conductor de la Renovación, 39 de los 40 legisladores. Esto significa que, sobre votos emitidos, resultó electo por unanimidad, ya que la única excepción fue la del bloque unipersonal Activar, de Germán Kiczka, quien pidió a sus pares abstenerse de votar. A su vez Hugo Passalacqua fue ratificado como vicepresidente primero y la novedad fue la del diputado Horacio Loreiro del PRO que resultó electo vicepresidente segundo. En forma previa juraron los 20 legisladores que se incorporan a igual número, sin modificar la composición en el recinto donde el oficialismo provincial tiene cómoda mayoría.



Rovira aprovechó para dar la bienvenida a los nuevos legisladores y repasar cómo se fue evolucionando de manera favorable en el debate de los temas en el recinto además de lograr mayor funcionalidad, comodidad y modernidad en diputados. Expresó su satisfacción de haber logrado aprobar leyes de diputados con mandatos cumplidos, oficialistas y opositores, que apuntan a mejorar la salud y la educación de todos los misioneros. Y sobre todo haber logrado desatar aquella trabas mezquinas y constantes que se hacían desde el Legislativo que impedían el funcionamiento pleno del Ejecutivo. Demostrando estos avances, aprovechó para destacar el trabajo distinguido realizado para hacer frente a la pandemia, tanto del gobernador Oscar Herrera Ahuad sobre quien destacó que goza el aprecio de más del 80% de la sociedad, número similar alcanzado por Leonardo Stelatto.



Concejo de Posadas

A propósito del intendente de Posadas quien fuera su director del Plan Estratégico Posadas 2022, Horacio Martínez, tras ser electo concejal consiguió el apoyo unánime de sus pares para ser el nuevo presidente del Concejo Deliberante de Posadas y estará secundado por Mariela Dachay y Rodrigo de Arrechea, como vicepresidentes primero y segundo. El recambio de estos ámbitos legislativos marcó el alto nivel de convivencia política, diferenciándose y alejándose Misiones de luchas internas y de poder que se está dando a nivel nacional.



Recambio en el Gabinete

Tras los recambios legislativos y ante el hecho de que el ministro de Ecología, Mario Vialey fuera electo diputado provincial, el gobernador Oscar Herrera Ahuad decidió realizar cambios en su gabinete. Tras terminar mandato como diputado nacional, Ricardo Wellbach fue nombrado ministro secretario de Coordinación General de Gabinete en reemplazo de Víctor Kreimer quien pasó a desempeñarse como titular de Ecología. En el caso de Wellbach este año, además de sus funciones como legislador nacional, se lo vio muy activo cumpliendo similar tarea que ahora se oficializó, acercándose a lo largo de la provincia a escuchar, intervenir y resolver situaciones que se logran mediante el diálogo pausado y tranquilo como es su estilo, con una gran capacidad de trabajo y militancia.



En el Norte Grande

El gobernador Herrera Ahuad, se trasladó ayer a Santiago del Estero donde participó de la VII Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande Argentino. Tarifa energética diferencial, subsidio al transporte público de pasajeros, planes de infraestructura más un informe de las gestiones realizadas por Jorge Capitanich como presidente pro tempore, representaron algunos de los temas abordados. En la oportunidad, Gerardo Zamora fue designado por sus pares para suceder a Capitanich en la presidencia del espacio. El encuentro esta vez, por ser el primer aniversario del Consejo, contó con la presencia del ministro del Interior, Wado de Pedro y el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, quien redobló compromiso a favor de revertir las desigualdades que existe en la región comparada con el país central.