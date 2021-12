Turismo aventura, una opción para conocer lugares fuera del camino

domingo 12 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

En el año que la pandemia golpeó al mundo, en Misiones un grupo de personas decidió lanzarse con una alternativa turística diferente pero atractiva y sobre todo de pura aventura. Hacen trekking por chacras, montes y arroyos, agregando rappel a la actividad, bajando así por saltos que no están en el mapa turístico de los lugares más conocidos de la tierra colorada.



Un par de amigos, que venía realizando trekking por los arroyos de la provincia, estudiaron la posibilidad de empezar a compartir sus experiencias, que en principio eran para relajarse y alejarse de la actividad diaria laboral. Así surgió la idea de formar Misiones Off Road (MOR), que significa ‘Fuera de camino’.



En principio, Iván Mielniczuk y Lucas Reguera empezaron invitando a amigos para que les acompañaran en las travesías rústicas y de esa manera fueron conociendo cascadas que se ubican en chacras de vecinos colonos y que no tienen explotación turística.



Pero con el interés de más personas que se enteraban por las redes sociales al ver las fotos que compartían, se sumaban cada vez más adeptos a la actividad. Fue Reguera quien estudió, se capacitó como instructor de rappel, mientras que de a poco compraron los elementos para el descenso de los saltos y casi en un abrir y cerrar de ojos nació la actividad que tuvo un crecimiento con turistas que llegan desde diferentes puntos de Argentina para realizar la actividad.



Entre las localidades que están en el circuito figuran Campo Ramón, Los Helechos, Panambí, Dos de Mayo, San Vicente y, por último, realizaron una travesía en Colonia Alicia. En la mayoría de los casos llegan a saltos que no tienen acceso al turismo y que ahora se conocen gracias al turismo aventura.



“Antes de promocionar los lugares vamos con el grupo, recorremos los arroyos, el monte, la chacra, hablamos con sus propietarios, les comentamos sobre la actividad, solicitamos su autorización y planificamos la actividad”, comentó Reguera en diálogo con El Territorio.



En Campo Ramón, la travesía empieza en un paredón por el que tienen que bajar con rappel, pasan por la cueva de los murciélagos y salen al arroyo conocido en la zona como El Bonito, por donde caminan por 2 kilómetros; suben a un mirador para bajar nuevamente por rappel y se encaminan en el regreso. Es una actividad que tiene en total 4 kilómetros y una duración de seis horas de travesía.



En la localidad de Los Helechos, el año pasado dieron apertura a un camping de nombre Guadalupe, y por allí el grupo de MOR recorre con los turistas el arroyo, pasando por un tobogán natural y un kilómetro más abajo llegan al salto, donde hacen dos bajadas por rappel: la primera en el salto y luego en un paredón de 20 metros que es de caída libre, donde las personas no tocan las paredes.



El Salto Paca en Panambí es otro de los imponentes para hacer rappel, aunque no tiene trekking. Conociendo a vecinos de la zona y con la autorización correspondientes agregaron los saltos Urú y Tucano, que sólo algunos lugareños conocen de su existencia y que los turistas descubieron ahora de la mano del grupo.



En la localidad de Dos de Mayo, la travesía más atractiva es sobre el arroyo que lleva al salto Orquídeas. Pero antes del plato fuerte los aventureros disfrutan del trekking, bajando por el salto El Puma, para llegar al salto 7 Cascadas; allí saltan a la olla que se forma de manera natural, para nadar y refrescarse antes de seguir la caminata. Por último, bajan observando la naturaleza que rodea al salto Orquídeas.



En San Vicente, uno de los atractivos es el salto también llamado Orquídeas, con 30 metros de altura rodeado de vegetación. Como en los otros lugares hacen un recorrido a pie pasando por chacras, observando diferentes plantaciones y recorriendo el arroyo y al finalizar quedan asombrados por la vista que tienen los saltos.



Este año, entrando en el otoño, conocieron el salto 16; así lo denominan en la zona en Colonia Alicia. Se encuentra sobre el arroyo de Los Muertos, dentro de la chacra de una vecina que abrió la tranquera para que los turistas puedan conocer el maravilloso destino y desarrollar las demás actividades.



La iniciativa del grupo tiene el apoyo de la Cámara de Turismo Sierras Centrales de Misiones y por ello se logró introducir la actividad en el Ministerio de Turismo de Misiones, a través de la Subsecretaría de Turismo de Misiones, quienes entendieron que es una alternativa para hacer conocer atractivos escondidos en la provincia. Allí hicieron capacitaciones para que la actividad tenga el marco legal correspondiente.



Lucas Reguera, además del curso de instructor de rappel, realizó una capacitación durante diez días sobre rescate de personas en lugares agrestes o naturales, organizado por el Ministerio. Asimismo, el grupo recibió charlas de primeros auxilios dictados por Bomberos Voluntarios de Oberá.



Una actividad que empezó entre amigos fue creciendo, logrando sumar adeptos y no tiene límites, porque aún hay saltos y cascadas sin descubrirse.



Por ello en cualquier momento el grupo vuelve a anunciar nuevos circuitos y saltos para hacer crecer el turismo aventura.

Info para el viajero

Dónde queda

El grupo se encarga de poner un punto de encuentro y los demás integrantes viajan hasta allí para unirse a la travesía. Para contactarse con el grupo escribir al 3755 22-8057 o al Facebook Misiones Off Road.

Los precios

Disfrutar de todas las actividades que se proponen en el medio de los caminos tienen un costo de 3.500 por persona.

