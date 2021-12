Tierra de turismo y aventuras

domingo 12 de diciembre de 2021 | 6:06hs.

Tras un período de restricciones y limitaciones por la pandemia de Covid-19, viajar y encontrarse cara a cara con la naturaleza es la mejor opción para muchos.



Es en ese marco que Misiones se fortalece como destino de naturaleza y es uno de los más buscados por turistas de otras regiones del país. La provincia ofrece un abanico de ofertas que van más allá de los clásicos. Incluso esos lugares tradicionales sirven de imán para que quienes llegan a conocerlos decidan explorar más.



A los visitantes locales la naturaleza también le sirve para poner el cuerpo en acción. Con sus ríos y cascadas el cicloturismo, wet rappelling, trekking, kayak, rappel y travesías de todo tipo por agrestes paisajes de serranías selváticas y reservas naturales son un nuevo atractivo que brinda el rojo terruño.



Para Oscar Degiusti, subsecretario de Marketing y Promoción Turística de Misiones, se trata de un fenómeno real y que se vio fortalecido a partir de la crisis sanitaria del coronavirus.



“En la pandemia se incrementaron las compras de kayak, se duplicaron las ventas de bicicletas. Esto tiene que ver con la posibilidad de hacer actividades al aire libre y a eso muchos lo vieron como opciones de negocio y de entretenimientos para incorporar a lugares que tenían el atractivo con el arroyo y el salto, pero le estaban faltando más cosas”, explicó.



“Hay un turista de este período de pandemia con flexibilización que valora la actividad física, entonces hoy esa oferta complementa y le agrega valor al destino. También apareció gente organizando rappel y otras actividades en lugares donde no había absolutamente nada”, destacó.



La tendencia de turismo de aventuras es un auge que vino para quedarse. Así se reflejó también en la Feria Internacional de Turismo (FIT), ocasión en que las provincias mostraron su oferta y Misiones no fue la excepción.



En ese sentido, Juan Allende, integrante del grupo Córdoba Aventuras, sostuvo: “La pandemia también ayudó a que muchos turistas valoren más que antes los espacios limpios, el aire puro, la vegetación autóctona, el agua de los arroyos o saltos y toda la diversidad que forma parte de cada lugar” y comentó que lo que ellos implementaron en esa provincia serrana se puede replicar en la tierra colorada.



Así, se puede afirmar que el turista que va en busca de este tipo de atractivos quiere llevarse también una experiencia nueva y diferente.



Temporada

Anticipando la temporada de verano que está a punto de comenzar, Degiusti dijo que esperan un verano excelente, más si se tiene en cuenta que cerca del 80% de los visitantes que llegan a Misiones son turistas nacionales.



“En el verano hay dos tipos de turistas, uno que busca destinos tradicionales como Cataratas y después están los turistas de las provincias del Litoral que vienen a buscar todo lo que es la oferta de complejos de verano, de campings y balnearios. Entonces lo que buscan es agua y verde”, señaló.



Por otro lado, sostuvo que más allá de la apertura de las fronteras para turismo en Brasil “las diferencias cambiarias harán que muchas familias prefieran quedarse en territorio nacional. En función de eso me parece que vamos a tener una temporada muy buena similar a la que fue el verano antes de la pandemia, esa había sido una de las mejores temporadas que habíamos tenido. Las reservas y las consultas que ya tenemos hacen que uno esté auspicioso con la temporada que viene”.



En su edición de hoy El Territorio refleja algunos de los infinitos destinos que brinda Misiones con su frondosa selva y caminos rojos como escenario único.

