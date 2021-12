Masivas protestas en Austria contra la vacunación obligatoria

domingo 12 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

Al menos 44.000 personas protestaron ayer en Viena contra las restricciones impuestas por el gobierno contra el coronavirus y la vacunación obligatoria que entrará en vigor en febrero, indicó la agencia de noticias APA.



“Dictadura”, “vacunación obligatoria=fascismo” y “los nazis volvieron”, así como mensajes que demandan la dimisión del gobierno austríaco, fueron algunas de las pancartas que mostraron los asistentes durante la marcha.



La concentración fue convocada por el partido ultraderechista FPÖ, cuyo líder Herbert Kickl aseguró en redes sociales que su partido no es contrario a las vacunas contra Covid-19, sino a que sean obligatorias.



Según APA, en Viena se habían registrado un total de 32 manifestaciones, siete de las cuales estaban prohibidas. Según los informes, alrededor de 1.400 agentes de policía estaban de servicio para garantizar que las protestas transcurrieran sin problemas y que se cumplieran las normas vigentes.



Desde hace tres semanas rige un cierre parcial en toda Austria, el cual finaliza hoy. Casi todo estuvo cerrado durante este tiempo, sólo las escuelas y tiendas esenciales permanecieron abiertas.



Además, el gobierno ordenó una vacunación obligatoria general a partir del 1 de febrero. Desde que se anunció esta medida, las protestas contra las restricciones aumentaron significativamente. El fin de semana pasado, más de 40.000 personas también manifestaron en Viena.



El gobierno de conservadores y ecologistas de Austria fue el primero de la Unión Europea en imponer una vacunación obligatoria al conjunto de la población mayor de 14 años, con multas previstas de hasta 3.600 euros para quienes no se inmunicen.



El eslogan feminista “Mi cuerpo, mi elección”, empleado en protestas alrededor del mundo para defender los derechos reproductivos, también tuvo su protagonismo en la manifestación austríaca.



En Austria, donde el 68% de la población tiene la pauta completa anticovid, se calcula que existen 1,4 millones de personas mayores de 14 años que todavía no se vacunaron.



Alemania aceleró el ritmo

Alemania administró en 24 horas más de un millón de vacunas contra el coronavirus, la mayoría dosis de refuerzos, mientras la incidencia de contagios refleja un descenso leve pero continuado.



Unas 1.050.000 personas fueron inoculadas el pasado viernes, de las cuales 915.000 recibieron una tercera dosis, informó el Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades contagiosas.



El instituto añadió que al menos 57,8 millones de personas, es decir el 69,5% de la población, recibieron la pauta completa con la segunda vacuna, mientras que al menos 60,3 millones de personas (72,5%) se inmunizaron con al menos una dosis.