Coronavirus: 32 municipios tienen casos activos

domingo 12 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

Un total de once contagios de Covid-19 se detectaron ayer en Misiones y no hubo fallecidos. Así lo informó el Ministerio de Salud Pública en su parte epidemiológico.



Los casos fueron diagnosticados en nueve localidades y son 32 los municipios con al menos un paciente con coronavirus.



De esta forma, los casos activos, pacientes cursando la enfermedad, son 154 en toda la provincia de los cuales once están internados en hospitales o sanatorios.



Teniendo en cuenta eso, desde la llegada de la pandemia la tierra colorada acumula 37.079 contagios y 708 personas fallecidas. El último deceso se comunicó el pasado jueves, en un paciente de Apóstoles que poseía comorbilidades y no estaba vacunado.



Además, son 36.217 los pacientes recuperados, once informados en la jornada de hoy.



En tanto, son 442 personas aisladas preventivamente.



A nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 2.445 contagios de coronavirus y doce muertes en todo el país. Con estos datos, el país acumula un total de 5.356.885 casos positivos desde el comienzo de la pandemia. En tanto, los fallecimientos son 116.760.



A la fecha, se registran 5.213.678 recuperados en todo el país.



De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 681 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 35% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) del 38,1%.



De forma gradual pero constante, el aumento de casos diarios de Covid-19 volvió a ser noticia en las últimas semanas y los especialistas remarcan la importancia de seguir de cerca el número de la media móvil, que expresa el promedio semanal de nuevos contagios.



Así, ante la suba de casos, en la ciudad de Buenos Aires desde mañana será requisito pedir un turno para hacerse un test de Covid-19 en los cinco grandes centros que operan en la ciudad.



La decisión adoptada por el Gobierno porteño busca hacer frente al aumento de la solicitud de pruebas en un contexto de suba de los casos de coronavirus en el distrito. Los restantes 43 puntos continuarán funcionando bajo demanda espontánea.