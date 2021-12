Argentinos ya pueden ir a Brasil por frontera terrestre y hay expectativa

domingo 12 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

Finalmente, los pasos terrestres con Brasil fueron habilitados ayer después de que el viernes se haya anunciado que se postergaría por al menos una semana debido a un ciberataque a los sitios web, aplicaciones y sistemas del Ministerio de Salud brasileño.



En horas de la mañana de ayer, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, confirmó en su cuenta de Twitter que el ingreso de los argentinos al gigante sudamericano ya tenía luz verde. Los requisitos para la entrada son test PCR realizado hasta 72 horas antes o test de antígenos con resultado negativo de hasta 24 horas antes. En tanto, los menores de entre 2 y 12 años están exceptuados del test, siempre y cuando el resto de la familia tenga sus certificados negativos. Para el ingreso también se puede presentar comprobante de vacunación anti Covid-19, impreso o electrónico, con dos dosis aplicadas o una dosis, puesta catorce días antes.



Por su parte, los viajeros argentinos deberán presentar el PCR negativo a la vuelta de sus vacaciones para ingresar al país.



Los pasos que podrán utilizarse para el caso del traslado por tierra son Puerto Iguazú-Foz do Iguaçu y Bernardo de Irigoyen-Dionisio Cerqueira, así como Paso de los Libres (Corrientes)-Uruguayana. Éstos representan los caminos de ingreso a los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Es decir, son los habituales recorridos que hacen los misioneros y argentinos en general para llegar a las playas.



Hasta el viernes, estos pasos terrestres estaban habilitados únicamente para el tránsito vecinal entre ciudadanos de las comunas fronterizas.



Cabe destacar que en el caso de las personas oriundas de las ciudades fronterizas y/o turistas que ingresan a Brasil para conocer atractivos turísticos de la vecina ciudad y regresan en 24 horas, desde ayer están exentos de hacer el ingreso al país, por lo tanto no deberán presentar ningún tipo de documentación en Brasil, ya que los controles migratorios los realiza Argentina a salir.



Expectativa y confusión

Desde horas muy tempranas en Puerto Iguazú, turistas argentinos y de diferentes nacionalidades hicieron los trámites migratorios de salida del territorio argentino con el objetivo de recorrer las Cataratas del lado brasileño y disfrutar de los atractivos turísticos.



Conocido la medida de habilitación de los pasos terrestres se registró un mayor movimiento en la zona del centro de frontera de Puerto Iguazú, ya que los taxistas y agencias de turismo ya estaban habilitados para transponer la frontera y vender excursiones.



De esta manera el turismo en la triple frontera se normaliza y las agencias de viajes y paseos y trabajadores del volante vuelven a vender excursiones del lado brasileño.



Mientras que en Bernardo de Irigoyen, en el paso fronterizo entre esta ciudad misionera y la brasileña de Dionisio Cerqueira, en el primer día de habilitación del cruce para fines turísticos, desde Migraciones mencionaron que hubo algunos egresos para ir a las playas pero muy pocos, aunque no precisaron números.



De todas maneras son grandes las expectativas comerciales y hay mucho positivismo en las ciudades limítrofes de Bernardo de Irigoyen, Dionisio Cerqueira y Barracao.



El paso fronterizo entre Irigoyen y Dionisio Cerqueira es un importante punto de ingreso y egreso de personas al país y uno de los pasos terrestres más elegidos por turistas de toda la Argentina que eligen vacacionar en Brasil.



Desde la Cámara de Comercio local manifiestan su agrado ante la noticia, ya que más allá de que ser una ciudad de paso, muchas personas hacen noche en Irigoyen, cargan combustible y realizan otras compras generando ingresos económicos al municipio.



Por su parte, desde la Asociación Empresarial y Comercial de Dionisio Cerqueira y Barracao, (Ascoagrin), su presidenta, Raquel Schwab, señaló: “Nosotros estamos muy optimistas con la habilitación del turismo terrestre en Brasil, estamos muy ansiosos porque los argentinos son muy esperados acá en las playas brasileñas todos los años, pero debido a la pandemia van dos años sin recibir argentinos y eso representa un perjuicio económico muy grande para toda la cadena comercial y turística que vive de eso y dan mano de obra a mucha gente, incluyendo toda nuestra región de frontera”.



Y continuó: “Entonces la noticia de la apertura de nuestra aduana para el turismo terrestre nos trae mucha alegría, estamos muy entusiasmados, porque muchos turistas viene de muy lejos, de otros puntos de la Argentina y al pasar la frontera paran a descansar, hacen noche acá en estas ciudades fronterizas y eso genera un movimiento económico y comercial importante con lo que consumen esas personas tanto en el sector hotelero, gastronómico y otros comercios, así que estamos con muchas expectativas y mucho positivismo”.

Con la información de corresponsalías de Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen