Guzmán explicará aspectos centrales del Presupuesto 2022 en Diputados

domingo 12 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, concurrirá mañana a la Cámara de Diputados para exponer sobre el proyecto de ley de Presupuesto 2022 que contempla un crecimiento del 4% y derivar la mayoría de sus recursos a la obra pública y el crecimiento económico, que el oficialismo aspira a votar la próxima semana.



Guzmán junto con su equipo económico concurrirá a las 13 para exponer ante la comisión de Presupuesto sobre el presupuesto 2022 y los cambios que se introducirán en las partidas establecidas en la iniciativa enviada el 15 de septiembre, como lo establece la ley de Administración Financiera.



El proyecto girado por el gobierno nacional prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 33% y un dólar a $131,1, y contempla un incremento real del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos.



El ministro hará un informe sobre el Presupuesto, detallará los cambios que se introducirán en el proyecto y responderá preguntas de los diputados del oficialismo y la oposición.



Para el martes y miércoles expondrán otros funcionarios y los legisladores comenzarán a discutir el dictamen que se firmará en el último tramo de esas reuniones.



Nueva composición

El debate en el recinto de sesiones previsto para el jueves se realizará con la nueva composición de la Cámara que asumió el pasado viernes -tras la jura que se realizó el martes en Diputados- donde hay una fuerte paridad entre el FdT, que cuenta con 118 legisladores, y Juntos por el Cambio (JxC), que tiene 116.



En ese contexto tendrá una fuerte influencia el interbloque Provincias Unidas, que tiene cinco integrantes de Río Negro, Misiones y Neuquén; y el interbloque Federal, integrado de ocho miembros por Identidad Bonaerense, Córdoba Federal y los socialistas y el bloque Ser.



Los acuerdos que pueda celebrar con los interbloques Provincias Unidas y Federal y el bloque Ser son claves ya que reúnen 15 votos que son esenciales para garantizar la mayoría necesaria para sancionar el Presupuesto, ya que es difícil que JxC respalde esta iniciativa.



De todos modos, la bancada del FdT -que conduce Máximo Kirchner- no descarta que pueda contar con el respaldo de algunos legisladores radicales o del PRO de Corrientes y Jujuy como sucedió el año pasado.



La agenda comenzará mañana a las 13 con la constitución de la comisión que estará integrada por 24 diputados del FdT, 23 de Juntos por el Cambio, uno del Interbloque Federal y y otro del Interbloque Provincias Unidad, y se elegirán las autoridades.



El secretario de la comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto (FdT, Entre Ríos), afirmó el jueves pasado que el objetivo del bloque oficialista es que “en el curso de la semana que viene tenga aprobación el presupuesto 2022”.



En diálogo con Télam Radio, Casaretto dijo que el Ministro de Economía “presentó el presupuesto el 15 de septiembre tal como marca la Constitución y las leyes”, y que “desde septiembre hasta diciembre han ocurrido una serie de hechos a nivel mundial y en la Argentina”, por lo que “seguramente el propio ministro propondrá adecuaciones a lo que fue el presupuesto originalmente presentado”.



“En paralelo seguramente el ministro nos informará los avances de la negociación con el Fondo Monetario Internacional y en base a eso presentará, en los próximos días, el Plan Plurianual que contenga los conceptos fundamentales de la negociación con el Fondo Monetario y que también deberá tener tratamiento parlamentario”, agregó.



El proyecto girado por el gobierno contempla alzas en el consumo privado del 4,6%, del consumo público del 3,1%, de la inversión del 6,6%, con una mejora de las exportaciones del 7,5% y de las importaciones del 9,4% para un saldo comercial de U$S 9.300 millones y con un tipo de cambio nominal de $131,1 por dólar para diciembre 2022.

El dilema de la oposición

Desde JxC, el presidente del bloque radical, Mario Negri, criticó la decisión del oficialismo de apurar la sanción del Presupuesto al afirmar que “no empieza bien el oficialismo en el nuevo Congreso. Hace tres meses que pedimos que asista el ministro Guzmán a explicar el Presupuesto 2022. Nos informan que vendrá el lunes (por mañana), pero el problema es que quieren dictaminar el miércoles y aprobarlo el jueves. No somos una escribanía”. La oposición maneja aquí un dilema en cuanto al acompañamiento que podría dar al texto enviado por el Poder Ejecutivo. “Ellos vienen con este pedido de trámite exprés que obviamente no nos parece bien porque venimos reclamando la presencia de funcionarios, pero no queremos que no se sancione el Presupuesto, eso les daría mayor discrecionalidad”, advirtió uno de los diputados referentes del área económica de Juntos por el Cambio. En

el caso de que el Congreso no sancione el Presupuesto antes de fin de año, el Poder Ejecutivo estaría en condiciones de prorrogar el de 2021.