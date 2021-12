Gobernadores detallan asimetrías del NEA y NOA con el país central

domingo 12 de diciembre de 2021 | 6:06hs.

A un año de la creación del Consejo Regional del Norte Grande Argentino, un documento muestra la situación desfavorable de las provincias que las componen comparada al país central. Tarifa energética, nafta y transporte más caro del país, son apenas algunas muestras de cómo los gobiernos nacionales olvidaron la importancia histórica y actual de las provincias del NEA y NOA.



El trabajo que detalla esta situación se conoció ayer en momentos en que se concretaba en Santiago del Estero, la VII Asamblea de Gobernadores que integran el Consejo. Hasta allí llegaron, además de gobernadores como el misionero Oscar Herrera Ahuad, el ministro del Interior, Wado de Pedro, y el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur.



“Al igual que las siete asambleas anteriores, fue un muy buen encuentro donde, además de acompañar el inicio de un nuevo ciclo de gobierno de Gerardo Zamora, seguimos abordando la agenda productiva y de inversión en las 10 provincias del norte. Indudablemente, el fortalecimiento de la integración regional es indispensable para buscar soluciones conjuntas a problemas comunes”, planteó allí De Pedro en la reunión en la que el gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, concluyó su mandato al frente de Consejo Regional y le entregó la presidencia pro tempore al anfitrión del encuentro, el gobernador Zamora, que ayer inició un nuevo mandato en esa provincia.



Participaron, además, Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán); Raúl Jalil (Catamarca); Ricardo Quintela (La Rioja); Jorge Capitanich (Chaco) -que cumplió mandato y brindó informe de lo realizado-; Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y como se indicó Herrera Ahuad por la tierra colorada.



Manzur en el encuentro dijo: “Redoblo mi compromiso con la misión de las provincias del Norte Grande, para que nuestra región continúe en este camino de esperanza y de futuro que, sin dudas, y con el apoyo del presidente Alberto Fernández, nos permitirá seguir reparando las asimetrías de nuestros territorios en relación a otros lugares del país”.



En forma previa y como despedida en el documento Capitanich, recordó que el presidente de la Nación “ha manifestado muchas veces que es el más federal de los porteños y nosotros confiamos en sus convicciones como así también en sus buenas intenciones. Pero necesitamos avanzar más rápido”.



Zamora como titular del Consejo, destacó que se ha iniciado “una agenda común de corto, mediano y largo plazo, y nos genera una gran expectativa que sea entendible y ejecutable de manera conjunta con el Gobierno nacional. Los 10 gobernadores, sin distinción estamos comprometidos para trabajar por nuestra región”.



Se indicó oficialmente que tras el análisis sobre la Ley de Presupuesto 2022, se debatieron distintos temas en torno a la creación de una tarifa energética diferencial para las provincias del Norte; el subsidio al transporte de pasajeros y el plan de Infraestructura para el Corredor Bioceánico Norte.



El documento

Los anteriores, son temas planteados en el documento a manera de balance de gestión efectuado por Jorge Capitanich.



Recordó que las provincias que integran el Consejo Regional del Norte Grande Argentino, son las que pagan “la tarifa energética más cara del país y sólo recibimos el 18% del subsidio del estado nacional, mientras que el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) recibe el 40%”. Por ello pidió que se corrija estas asimetrías.



En la misma línea se dejó asentado que son las que pagan “el combustible más caro del país y tenemos dificultades para lograr la radicación de plantas de biocombustibles”, como también las que abonan “el precio de las tarifas de transporte público de pasajeros más elevados del país, recibimos menos subsidios y no logramos avanzar ni en la conversión de la flota, ni tampoco en la sustitución de combustible como así tampoco en la nivelación de las tarifas. Propusimos un proyecto de ley de emergencia del transporte público para fijar un horizonte de tiempo a los efectos de transformar el sistema para mejorar la calidad del servicio público”.



Acreedores ambientales

El documento firmado por el saliente titular del Consejo Regional señala que las provincias que las integran como el caso de Misiones cuenta con “la zona de biodiversidad más importante del país y carecemos de herramientas financieras que permitan colocar un bono en el mercado internacional con el objeto de hacer valer nuestra condición de acreedores ambientales”.



Del mismo modo añade la ubicación estratégica en el Corredor Bioceánico Norte para unir la Hidrovía Paraná-Paraguay, para lo que se requiere un plan de infraestructura de carácter integral.



Falta el impacto

Desde el espacio creado por gobernadores de distintos espacios políticos, recuerdan haber logrado la reducción de las contribuciones patronales con carácter diferencial para los nuevos empleos industriales, “sin embargo, hasta el momento no hemos tenido el impacto que necesitamos”.



Allí piden, “financiamiento más ágil para nuestras pymes. Más financiamiento para nuestros fondos de garantía. Más federalismo a la hora de financiar emprendimientos productivos asociados a cadenas de valor”.



Se plantea que algunas provincias del norte acceden al gas -cosa que no sucede con Misiones-, pero no tenemos conexiones extendidas a parques industriales, comercios e industrias que abaratarían sus costos. No hay progreso sin industrialización con valor agregado en origen”.



Mucho potencial

El documento que refleja la realidad del Norte Grande, plantea el gran potencial de la región, al citar la riqueza minera, agrícola, ganadera, forestal, turística, cultural y ambiental. “Tenemos todo para crecer. Sólo necesitamos las herramientas y un compromiso del país con el norte”.



Todas las diferencias



De acuerdo al documento de 50 plantas de biocombustibles en funcionamiento en el país, sólo 12 se encuentran ubicadas en el Norte Grande, mientras más de la mitad (56%) se reparte entre Buenos Aires y Santa Fe.



Aún más, si bien el Norte cuenta con 12 plantas, éstas se encuentran todas en el NOA, mientras que en el NEA no reside siquiera una planta de biocombustible (bioetanol y biodiesel).



Mientras en el Amba el boleto medio ronda los $18, en la gran mayoría del país se paga al menos el doble.

Las urgencias que deben resolverse

Quien cumplió mandato frente al Consejo Regional, Jorge Capitanich, puntualizó tres prioridades para la región. Enumeró la necesidad de la finalización de la red de capricornio, que permitirá conectar con fibra óptica desde el Océano Atlántico al Pacífico. Las obras en el ferrocarril Belgrano Cargas, para conectar desde Bolivia hasta la Hidrovía, y el corredor bioceánico norte, que permitirá desarrollar integralmente las economías del Norte Grande, uniendo a Brasil, Paraguay, Chile y Argentina. "Tenemos que hacer valer nuestra voz y defender a nuestros empresarios, productores, trabajadores, desocupados que claman por soluciones que se demoran", concluyó.