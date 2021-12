Jackson muestra la intimidad de The Beatles

domingo 12 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

En 1970 el director británico Michael Lindsay-Hogg filmó un documental sobre los Beatles durante la grabación del álbum Let It Be. La idea original del director era organizar un concierto después de dos años sin presentaciones del grupo ante el público. El proyecto se convertiría en un especial para la televisión y por supuesto incluiría la edición del disco.



Cuatro años atrás el director y productor Peter Jackson, creador de la saga de El Señor de los Anillos, utilizó el material de descarte de aquel proyecto y con sofisticadas técnicas de restauración realizó The Beatles Get Back, lo que llamó “Un documental sobre un documental”.



Editó 8 horas de las 60 recuperadas del film original, más 140 horas grabadas de audio. Con ellas presentó una pieza extraordinaria que contó con la colaboración de Paul McCartney y Ringo Starr junto con las viudas de John Lennon (Yoko Ono) y George Harrison (Olivia Harrison).



Lindsay-Hogg había alquilado un enorme y gélido galpón para que los músicos prepararan las 14 canciones necesarias para el disco. Tenían un plazo apremiante de 21 días y aún debían decidir el lugar físico donde se realizaría el concierto. El documental revela una zona desconocida de la historia del grupo: sus vínculos personales y su manera de trabajar.



Para 1969 las relaciones entre ellos ya estaban deterioradas; el romance de John Lennon con Yoko Ono aportaba una fuerte dosis de incomodidad en los ensayos puesto que ella estuvo presente en forma constante sentada a su lado. Aunque no participaba en forma activa, su sola presencia era una clara fuente de irritación que Paul McCartney no disimuló.