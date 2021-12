Nathy Peluso reversionó ‘Vivir así es morir de amor’

domingo 12 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Nathy Peluso compartió en sus redes sociales su versión de ‘Vivir así es morir de amor’, un clásico de Camilo Sesto de 1978 que toma un nuevo rumbo.



Una nueva exhibición de versatilidad y poderío, la seis veces nominada a los Grammy Latino hace suya una composición legendaria con una versión especialmente creada para la ocasión.



“Después de mucho tiempo, la escuché en un momento crucial y la sentí como una revelación. Supe que tenía que traerla de vuelta, me dieron muchísimas ganas de componer arreglos alrededor de esa armonía tan identificativa, y desarrollar el personaje que se me disparó al imaginarme cantándola”, contó la artista en un comunicado.



“Habitar una canción del pasado siempre se convierte en un ritual muy mágico lleno de sensibilidad. Quise convertirla hacia un sonido noventero, llamé a músicos muy míticos del estilo y la época, músicos que admiro que han tocado en discos que yo he estudiado muchísimo”, agregó la argentina radicada en España.