Con una cena familiar en París, Wanda Nara celebró sus 35 años

domingo 12 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Después de meses turbulentos durante los que tanto Wanda Nara como Mauro Icardi se encontraron envueltos en una dura crisis matrimonial, la pareja terminó de reconciliarse justo a tiempo para pasar las fiestas juntos.



Para su gran familia, los meses de transición de un año al otro no sólo significan Navidad y Año Nuevo sino que, muchos de sus integrantes cumplen años en esos últimos meses del año, por eso lo celebran con mucha emoción y unión. Entre los aniversarios de natalicios, se encuentra la propia mediática quien coronó el día que llegó a los 35 años con un emotivo posteo.



Para terminar el día (sábado) en una nota de gratitud, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos que reflejan los felices momentos que vivieron en familia.



Antes de regresar a la Argentina para pasar el final del 2021 en su tierra natal y asimismo, festejarle el cumpleaños a su hijo Constantino, la empresaria reservó un espacio en su cargada agenda para pasar una noche mágica rodeada de todos sus seres queridos en honor a su propio natalicio.



En la primera postal de la publicación se la puede ver a ella, de pies a cabeza vestida de rosa, sosteniendo un plato con una porción de torta y dos grandes bengalas que emiten chispas blancas.



Alrededor de ella están Mauro Icardi, quien sostiene en brazos a Isabella y Francesa -sus hijas- y, parados, Constantino, Benedicto y Valentino, frutos de la relación entre Nara y Maxi López.



El resto de las imágenes no se quedan atrás a la hora de transmitir la alegría y la calidez que, evidentemente, se respiró durante la celebración parisina.



Algunas muestran a la cumpleañera individualmente con cada uno de sus hijos, en otra toda la familia sonríe mientras el Arco de Triunfo brilla de fondo. Tampoco pudo faltar la foto que registra a la pareja de enamorados abrazada y ya completamente reconciliada.



Emocionada por la maravillosa jornada que pasó en compañía, Wanda escribió: “Mi cumpleaños. Feliz. No puedo estar más agradecida a la vida por tanto. Soy consciente que con 35 años tengo mucho, pero también me quedan muchos mas sueños por conseguir. Pero lo más importante y valioso lo tengo en esta mesa”.



Sin olvidarse de sus más de 10 millones de seguidores quienes la apoyaron y defendieron fervientemente, la empresaria terminó el texto manifestando: “Gracias a ustedes también por tanto amor”.



La publicación superó los 290 mil me gusta y la sección de comentarios se llenó de deseos de feliz cumpleaños.