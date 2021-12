Juan José Campanella: “Soy un no creyente desesperado hasta que me demuestren lo contrario”

domingo 12 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

No para. Juan José Campanella atiende el llamado a La Nación desde Nueva York al final de una intensa jornada de trabajo con un nuevo episodio de la serie La ley y el orden, ya habituada a contar con el director argentino. También anda seguido por Miami, donde están las oficinas de las productoras con las que desarrolla proyectos presentes y futuros.



Sigue a la distancia la construcción de su soñado teatro porteño, que espera inaugurar a mediados de 2022. Y en medio de la semana pasó por la Ciudad de México para participar de la presentación de Los enviados, la primera serie surgida del contrato de exclusividad que firmó con ViacomCBS, uno de los conglomerados más poderosos de la industria del entretenimiento globalizada.



Los tres primeros episodios de Los enviados estarán disponibles a partir de este domingo 12 en Paramount+. Los cinco restantes, que completan la primera temporada, se estrenarán en los domingos siguientes, de a uno por semana.



Sus personajes centrales son dos sacerdotes, el español Simón Antequera (Miguel Angel Silvestre, el actor de Velvet, 30 monedas y Sky Rojo) y el mexicano Pedro Salinas (Luis Gerardo Méndez, protagonista de Narcos: México), que investigan para el Vaticano si los milagros deben ser reconocidos como tales o están engañosamente ocultos detrás de alguna explicación científica o racional. En eso andan cuando un sacerdote sanador, al que se le atribuye el milagro de una curación, desaparece misteriosamente en un pueblo de México que además esconde varios secretos dentro de una clínica psiquiátrica manejada por la Iglesia.



“En televisión existe el título de showrunner, que todos conocen y no tiene ningún cartel. Esa fue mi función principal en la serie. Trabajé en todos los guiones, dirigí los últimos dos capítulos y supervisé el casting, la elección de los decorados, el trabajo de los actores y todos los detalles, a la par de los otros directores”, cuenta Campanella.



Al showrunner suele pertenecerle también la idea original de una serie.

No siempre. En este caso, la idea original es de Emanuel Diez, co–autor de ¿Qué hacemos con Walter? y Entre caníbales. Fue un desarrollo que se hizo en 100 Bares, la productora que integro con Martino Zaidelis, Camilo Antolini y Muriel Cabeza. La empezamos en 2015, cuando estábamos terminando Entre caníbales. Nos llevó cinco años hacerla.



En esta serie los sacerdotes funcionan como héroes del relato. Ya lo hiciste con Luis Brandoni en El hombre de tu vida. Era un personaje clave, pero secundario. Acá los curas son los protagonistas.

Yo no creo en la religión tal como nos la cuentan. No creo en el cielo y el infierno y tampoco en el Señor como un viejito de barba en una nube. Pero sí creo, aunque no tengo ninguna prueba, en que hay algo más allá, una dimensión a la que todos nosotros desde los cinco sentidos no hemos tenido acceso. Soy un no creyente desesperado por que me prueben lo contrario.



No es la manera habitual en que últimamente nos asomamos desde la ficción al retrato de un sacerdote.

No quise caer en el facilismo de tratar siempre la perversión dentro de la Iglesia, el tema de los curas pedófilos. Más allá de eso siempre quise saber qué es lo que moviliza a una persona a abandonar un aspecto muy fuerte del ser humano que no es solamente la necesidad de sexo, sino ante todo también de familia y de amor personalizado. Del amor de pareja. Uno de los grandes designios de la naturaleza para el creyente de Dios que es la necesidad de tener hijos.



”Creced y multiplicaos”, como dice la Biblia.

Así como el trabajo del médico, si se lo puede resumir en una frase, es curar a la gente, el trabajo del sacerdote es servir a esa misma gente. Hay un montón de factores que pueden desviar y condicionar esa misión: políticos, económicos, financieros, dudas morales.



Puede pasar de todo. Pero el trabajo es ese. Y me interesa mucho el dilema de la gente que se dedica a esto porque cree en un más allá que nunca tira pruebas de su existencia, y al costo de suprimir una parte muy grande y divina, en términos evangélicos, de su humanidad. Ellos dicen que se casan con la Iglesia



Estos sacerdotes tienen un trabajo que les exige una formación adicional. Uno es abogado y el otro es médico.

Ellos no tienen que certificar un milagro, sino verificar que no tenga ninguna explicación científica o natural posible. Al menos en el estado en que se encuentra hoy la ciencia. Cada siglo que pasa es un cachito menos de religión que se lleva la ciencia.



–Hoy el jefe de la Iglesia Católica es un argentino. ¿Por qué, habiendo tantos compatriotas en el Vaticano, los protagonistas son un religioso español y otro mexicano en una trama desarrollada por una productora argentina?

Primero, el hecho de que el Papa sea argentino es algo fortuito en este caso. Mi interés es otro y empezó hace algunos años, cuando las plataformas todavía no se habían popularizado y yo trataba desde la Academia de Cine argentina de armar una con cine de latino.



¿Qué te inquieta más del futuro del cine?

Hay un tipo de películas con las que nos formamos, esas que a mí me llevaron a querer vivir del cine, que están en peligro. Está hoy en las plataformas y el público, equivocadamente a mi juicio, prefiere verlo allí. Obviamente la experiencia de la TV se mejoró muchísimo con las plataformas. Sacaron las tandas, mejoró la calidad de imagen, podemos manejar el ritmo de las películas viéndolas como si leyéramos un libro. Pero no es lo mismo que ir al cine.



¿Qué se puede hacer para cambiar eso?

El cine nunca va a desaparecer y yo sigo soñando con una reacción del público. Que aparezcan películas que rompan esa dinámica y que la gente vuelva a disfrutar del cine para llorar, emocionarse o reír a carcajadas, todos juntos.



La última vez que vi en un cine una película mía fue El cuento de las comadrejas, en una sala para 1200 personas en el Festival de Miami. Tres días después se clausuró todo por la pandemia. Las risas se alimentaban unas a otras y se convertían en carcajadas sin parar. Si la ves solo seguro te reís, pero no es lo mismo.



Pensar la pantalla grande solo para el gran espectáculo es un error. El cine está pensado sobre todo para las grandes emociones. A mí me gusta mucho la TV, pero el cine me da la satisfacción del contacto con el público.