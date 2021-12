Machado: “Quiero meterme de lleno en el fútbol”

sábado 11 de diciembre de 2021 | 10:51hs.

El sueño de Gustavo Machado (17) es jugar al fútbol, el oriundo de Jardín América quiere sumar cada vez mas experiencia, desde chico tiene ese objetivo y está a prueba en Huracán de Parque Patricios, equipo que milita la primera división del fútbol argentino.

Machado es jugador del Club Social Deportivo y Cultural Timbó de Jardín América, jugó varios encuentros para el “verde” jardinense y ya viajó dos veces a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para probarse con “el globo”. El joven emprendió camino a Capital Federal la semana pasada, estuvo a prueba y debe volver a realizar la pretemporada con el club porteño. “Había llegado en agosto por primera vez, en esa ocasión me dijeron que me iban a llamar en diciembre y fue así, ahora debo retornar en enero para la pretemporada y ahí me dicen si puedo quedar o no” dijo el mismo jugador en diálogo con El Territorio.

Las expectativas son grandes, un jardinense que pueda vestir los colores de Huracán es probable, Machado entrena todos los días al máximo y tiene esa ilusión de poder quedar y sumar experiencia. “Quiero meterme de lleno en el fútbol, intentar hasta que me llamen y quede, mientras tanto seguir creciendo futbolísticamente”.

El jardinense es volante por izquierda y con gran control con la pelota, su pie hábil es la zurda y desequilibra constantemente en el ataque de su equipo para tirar un centro al área o bien ingresar y terminar él con la jugada. Si bien, se siente mas cómodo como volante, en “la quemita” le probaron como defensor izquierdo y fue adaptándose. “En Huracán me hicieron jugar de 3, me recomendaron esa posición y di lo mejor que pude”, expresó.

Machado juega desde que tiene noción de si mismo, se desempeñó en el fútbol infantil y luego pasó a Timbó, equipo donde estuvo jugando hasta antes de viajar a Buenos Aires, debe regresar a la tierra colorada y en enero volvería a Capital Federal para la pretemporada con grandes expectativas, pero siempre con el firme compromiso de crecer con su juego.