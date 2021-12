El creador y máximo impulsor de la reserva biosfera Yabotí, fue nombrado personalidad destacada de San Pedro

sábado 11 de diciembre de 2021 | 8:52hs.

En la mañana de este viernes, se concretó la entrega de la declaración de personalidad destacada al ingeniero agrónomo Carlos Perticarari, por su reconocida trayectoria profesional desde hace 50 años en San Pedro, siendo el autor del proyecto para la creación de la reserva de Biosfera Yabotí. El momento fue muy emotivo por tratarse ser una persona digna de recibir dicho reconocimiento.

El ingeniero agrónomo fue declarado personalidad destacada mediante la declaración Nº. 23/2021, proyecto presentando por la concejal Cintia Steffen, tratándose un vecino, docente y profesional reconocido por todos los sampedrinos y quien se ha destacado en la actividad privada, brindando sus conocimientos científicos en el instituto Superior San Pedro y en el Ministerio de Ecología, siendo una de sus mayores obras, la formulación del proyecto para que más de 230 mil hectáreas se tornen una reserva y así preservar la flora y fauna de Misiones.

Dicho proyecto fue creado por Perticarari en 1993, el novedoso criterio de Biósfera planteado por el ingeniero llevó a que, la cámara de representantes de Misiones, mediante la ley 3041 ceo la “Reserva de la Biósfera Yabotí”, que abarca una superficie de 236.313 hectáreas de los departamentos de San Pedro y Guaraní, beneficiando así con uno de los más grandes pulmones verdes a toda la humanidad.

Además, contribuyó, con la Cámara de Industria en el año 1994 con el Proyecto de Declaración de “Reparación Histórica de San Pedro”, siendo uno de los primeros docentes incesantes desde que comenzó a dictarse la formación de Guardaparques y para nada menor su labor como jefe de Área Técnica de la Delegación de Bosque de San Pedro, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales, Renovables.

Con enorme emoción el ingeniero, Carlos Perticarari, al momento de recibir el certificado señaló “Quiero agradecer este pequeño homenaje o reconocimiento, pero quienes me conocen saben, son 50 años de estar recorriendo los montes y dedicándome a la docencia en el Instituto de formación de los guardaparques. Quiero reconocer a todo el personal del Ministerio de Ecología que sin ellos no pudiera lograr todos los trabajos que me encomendaron y en especial a Carlos Fleitas que siempre fue mi colaborador”

Por su parte, Cintia Steffen, hizo referencia a la iniciativa “Perticarari es mi colega, me da piel de gallina porque se del conocimiento que hay en esa persona y todo lo que aporto a nuestra ciudad, desde la reserva biosfera Yabotí que fue una de sus creaciones y que hoy es el pulmón del mundo, él fue uno de los impulsores y me enorgullece que pueda recibir en vida este reconocimiento más que merecedor”.