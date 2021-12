“El boxeo es parte de mi familia, te da una nueva oportunidad”

sábado 11 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

Félix Albrecht (66) y Silvia Lescano (41) levantaron un ring en el patio de su casa y pusieron en marcha una escuela municipal con clases gratuitas para todo público.



Por iniciativa propia, la pareja de ex pugilistas decidió hace poco más de seis años darle el espacio central a este proyecto en el barrio Cocomarola de la ciudad de Posadas y así cumplir el sueño de abrir la primera escuela gratuita en la zona.



El tiempo fue aliado indispensable y hoy es el hogar de casi 40 chicos y adultos de toda la provincia que buscan una nueva oportunidad.



“Me sentí honrado con la nominación. Es un logro más para mi equipo de trabajo”, dijo Albrecht, boxeador de la época dorada y ex combatiente de Malvinas. “El boxeo es parte de mi familia y todos los que se acercan son tratados como tal, los ayudamos en lo que podemos”.



“Quiero encarrilar a los chicos para que no se metan en la droga y el alcohol. Me crié en la calle como lustrabotas y canillita, pasábamos algo de hambre pero estábamos sanos, hoy los tiempos cambiaron; el boxeo te da una nueva vida”, agregó el también ex integrante de la selección argentina.



“Mañana pueden ganarse la vida con ésto, hasta pueden ser técnicos de boxeo para abrir otra escuela y sigan con el legado”.



“Este deporte te da una disciplina que te aleja de la calle y la vagancia. Tenés que cuidarte para subir al ring y no pasarla mal, eso es un logro para el que progresa desde abajo que te forma como adulto”, remarcó.



Actualmente la escuela ‘Félix Albrecht’ cuenta con el apoyo del municipio y está abierta para todo público. De hecho cuenta chicas/os de Fátima, Villa Bonita, barrio Palomar y de todo el interior de la provincia, como San Javier. Las clases son gratuitas y para todas las edades desde los 10 años; sólo hay que llevar bucal y vendas.



“Cuando fuimos a casa al principio los entrenamientos se hacían al aire libre hasta que de a poquito lo fui techando. Hice un tinglado, cerramos un poco y ahí levanté el ring desde el piso”.



“Hoy está todo organizado, tengo dos bolsas y gomas de caucho...el espacio es chiquito pero entran todos”, cerró Félix, quien no está solo. Su mano derecha es su compañera de vida: Silvia “Cañón” Lescano. La misionera es árbitro nacional de boxeo y se suma a las clases de la tarde como entrenadora. La casa está situada en el barrio Cocomarola Este, frente a la escuela provincial Nº 871.