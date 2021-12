Esplendorosa navidad

sábado 11 de diciembre de 2021 | 6:06hs.

La Navidad es la época del año más esplendorosa de todas. Tiempo en el que la luz no sólo resplandece en las calles, las viviendas adornadas o las vidrieras, sino también en el corazón de cada persona.



Como en Leandro N. Alem, que brilla en los ojos de los niños al ver a Papá Noel transitando la calle repartiendo abrazos y saludos, o en el amor de la familia que disfruta de tomarse una selfie juntos a las majestuosas esculturas, o vibrando con la música que regala la presentación de villancicos de la Banda Militar ‘Capitán Cayetano Silva’. Todos viven y celebran la llegada de la Navidad.



Así, el predio ubicado sobre avenida Libertador de Alem comenzó ayer una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral. Con una ciudad engalanada desde su ingreso y en cada rincón, la comunidad entera -y visitantes de otras ciudades y provincias del país- celebran de la gran fiesta.



“Es la mejor época del año. Es ese tiempo en el que todos estamos de buen ánimo, contentos y reunidos entre amigos y familia” contaron Yoli, Nelly, Carmen y Noemí, amigas que llegaron para la apertura de la fiesta. “Es la etapa del año en la que a todos se nos encienden los corazones”, agregó Nelly.



Así como ellas, cientos de familias y amigos se acercaron al lugar para el inicio de la gran fiesta.



“Hanna ya hizo su cartita. Ahora venimos a contarle al Papá Noel que se portó bien todo el año” dijo Analía, que llegó a la muestra de La Casa del Papá Noel junto a su hija y la abuela. “Disfrutamos esta fiesta, de los espectáculos, de la ornamentación y la magia que contagia esta época del año”, agregaron y resaltaron “las maravillas que exhibe la muestra de pesebres del mundo”.



Preparación y trabajo

La ciudad se encuentra decorada con diferentes elementos que se fabrican durante todo el año en el taller navideño. La decoración no sólo engalana las casi cinco hectáreas en las que se centra la fiesta y el escenario principal, sino también las calles de toda la ciudad.



Shows, muestras temáticas religiosas, desfile de carrozas, gastronomía, feria de artesanías, la casita de Papá Noel y su fábrica de juguetes son otros de los atractivos que se pueden disfrutar.



La idea original de esta celebración tuvo como fin reunir a todas las comunidades religiosas en torno a uno de los hechos más trascendentes que tiene el calendario litúrgico cristiano.



“Conlleva mucha preparación y esfuerzo. Trabajamos todo el año, cómo comunidad”, destacaron algunos de los organizadores.



Además, explicaron que todas las muestras temáticas permanecen abiertas durante todo diciembre. De esta manera, los visitantes podrán recorrer los módulos del Antiguo Testamento, la sección de cómo era la vida en los tiempos de Jesús, la muestra de los Pesebres del Mundo, y la alegoría de Papá Noel con su casita y su fábrica de juguetes, en espacios ornamentados y acondicionados para el asombro de grandes y chicos.



El mensaje de Papá Noel

Además de las decoraciones y alegorías, la fiesta tiene un invitado especial. “No soy el protagonista de esta historia, soy más bien un personaje secundario -porque en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús-, pero mi personaje toma relevancia por todo lo que representa, por su espíritu de amor y emociones que genera”, explicó el hombre quien viste el traje de Papá Noel desde hace once ediciones.



Respecto a lo que representa ponerse en esta piel, destacó: “Es súper satisfactorio. Porque desde mi posición y lo poco que hago brindo un poquito de alegría, amor, cariño; que tanto hace falta en este mundo y en nuestros niños. Ellos vienen a sentir el abrazo y el amor del Papá Noel, no a pedir regalos”.



Con varios años de experiencia desfilando en las calles y saludando a todos lo que lo llaman, posando para la foto o repartiendo abrazos, intenta desde su personaje transmitir y contagiar el espíritu de la fiesta.



“La navidad representa el nacimiento, la vida. Ese es nuestro mayor regalo. El regalo no es la bicicleta, la muñeca o la pelota. Es tener una familia, es poder mirar al sol y disfrutar del calor, es respirar, poder disfrutar con amigos y familia, es tener amor. El regalo es vivir; eso es lo que tenemos que celebrar”, reflexionó el hombre que prefiere no revelar su identidad.



El desfile inaugural

El acto de ayer inauguró oficialmente la fiesta que seguirá el próximo fin de semana en el predio especial -espacio que mantiene sus puertas abiertas al público durante todos los días de diciembre-. Y además, se llevó a cabo el tradicional desfile de carrozas. Una apuesta magnífica que se desarrolla sobre la Avenida Libertador y cuenta cómo es la Navidad en la Tierra Colorada.



Con relatos sobre el nacimiento de Jesús, la llegada del Papá Noel a Misiones, las Reducciones Jesuíticas, el crisol de razas, y cómo los misioneros celebramos hoy esta fiesta, el desfile se lleva todos los aplausos de un público expectante que atiende y disfruta del relato contado por los actores.



Durante la apuesta, el Papá Noel tradicional se despoja de su típico traje y cambia sus atuendos por un sombrero de chacra, una bermuda y una camisa sencilla y fresca. Tomando mate, bailando ritmos litoraleños y disfrutando de los paisajes de nuestra tierra, el desfile resume nuestra navidad litoraleña.

Programa

Hoy

El predio abre sus puertas a las 18.

Entrega de premios a los ganadores el IX Concurso Nacional de Cuentos Navideños.

21: desfile de carrozas.

22: escenario mayor: “Kaymanta”

Francisco Benítez



Entradas generales $200.

Menores de 12 años no pagan.



Mañana

7: en el circuito “Canepele” se hará la IV edición de la Carrera Navideña organizada por el grupo “Tavy Running” de Alem.

Apertura del predio a las 17.

Exposición de autos antiguos que luego desfilarán por las calles céntricas de la ciudad de Alem.

19,30 horas Encuentro de Coros, ballets y solitas para cerrar esa jornada con la banda

Tinku Marka.



El ingreso al predio para ese día es libre y gratuito y durante esa jornada no habrá desfile de carrozas.